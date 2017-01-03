على ذمّة الديار: تعيين العميد جميل الحسن مسؤولاً عن المنطقة الشمالية يعني حرب ضارية ضد جبهة النصرة

بشراسته وشجاعته وكانت رتبته عقيد وتمت ترقيته في 1/1/2017 إلى رتبة عميد واصبح مسؤولا عن المخابرات الجوية ومسؤولية المنطقة الشمالية من سوريا والتي تضم حلب وادلب ويعني ذلك أن حرباً ضارية ستجري لأن العميد جميل الحسن يكلف دائماً بادارة هجوم الجيش العربي السوري على مناطق دقيقة ومحصنة ويكون على رأس جنوده ويقاتل قتالاً عنيفاً ويحضر العميد جميل الحسن معركة عنيفة ضد منطقة ادلب حيث جبهة النصرة تتمركز إضافة إلى مهمته بتنظيف حلب تنظيفاً نهائياً واذا نجح في معركة ادلب فسيتم أعطاؤه أقدمية 3 سنوات وربما تم ترقيته إلى رتبة لواء فوراً إذا نجح في اقتلاع جبهة النصرة من ادلب.
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