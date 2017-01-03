تجري مفاوضات سرية

بين الجيش العربي السوري والجيش السوري المنشق لاعادة لحمة الجيش السوري الى وحدته ويتم البحث على النقاط التالية :

1- اصدار عفو عام عن كل أعضاء الجيش السوري المنشق.

2- اعتبار الجيش السوري المنشق جزء من الجيش العربي السوري على ان يكون هنالك ممثل للجيش السوري الحر في اركان الجيش العربي السوري مقابل حفاظ الجيش السوري المنشق على المناقط المسيطر عليها وينسق مع الجيش السوري.

3- تعيين ضابط من الجيش العربي السوري برتبة عالية في قيادة الجيش السوري المنشق للتنسيق مع الضابط في الجيش السوري المنشق الذي يصبح في اركان الجيش العربي السوري.

4- يتوقف الجيش السوري المنشق والجيش العربي السوري عن اي مواجهة أو قتال مشترك ويمكن اعتبار مراكز الجيش السوري المنشق مراكز للجيش العربي السوري مع دفع الرواتب وتسليحه واقامة تنسيق مشترك ضد داعش وجبهة النصرة وجيش الشام.

5- يتم اعتبار ضباط الجيش السوري المنشق في مراكز في الجيش العربي السوري ويأمرون كما يأمر بقية الضباط القادة في الجيش العربي السوري.

6- يتم تسوية أوضاع 70 ألف جندي من المنشقين الذين قاتلوا والذين بقوا في منازلهم ولم يلتحقوا دون سجن ودون تحقيقات.

7- يتولى الجيش السوري المنشق بعد تسليحه وضمه الى ألوية وفرق سورية في الجيش العربي السوري محاربة داعش وجبهة النصرة ويتم دفع مبالغ مالية عن الرواتب السابقة بنسبة 50% أي النصف

8- يقطع الجيش السوري المنشق بقيادته أي علاقة مع تركيا وأي منظمات أخرى وتصبح علاقته مع الجيش العربي السوري

9- يعترف الجيش العربي السوري بولائه للنظام شرط المشاركة في القرار والحكومة ويقوم بأعمال قتالية لانهاء موضوع داريا ودوما وحرستا ويقنعهم بوقف القتال واجراء مصالحات أو تسليم الاسلحة او الانتقال بحافلات إلى خارج داريا ودوما وحرستا للمقاتلين الرافضين.