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جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

03 يناير 2017 at 9:43م

استهدفت القوات السورية 

بالقذائف ونيران رشاشاتها الثقيلة مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى، بينما أصيب 6 أطفال بجراح إثر انفجار قنبلة في قرية العريضة بريف مدينة تلكلخ الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، كما تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم “الدولة الاسلامية” من جهة أخرى في محور جب الجراح بريف حمص الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

 

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