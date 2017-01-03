جرحى في انفجار قنبلة بريف حمص والجيش يستهدف الرستن

بالقذائف ونيران رشاشاتها الثقيلة مناطق في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى، بينما أصيب 6 أطفال بجراح إثر انفجار قنبلة في قرية العريضة بريف مدينة تلكلخ الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، كما تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم “الدولة الاسلامية” من جهة أخرى في محور جب الجراح بريف حمص الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
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