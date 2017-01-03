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جرحى في مزيد من القذائف التي استهدفت وسط العاصمة دمشق

03 يناير 2017 at 9:46م

سقطت قذائف مجدداً

على مناطق في وسط العاصمة، حيث سقطت القذائف على أماكن في منطقة التجهيز ومناطق أخرى في المزة 86، ما أسفر عن أضرار مادية، وإصابة عدة أشخاص بجراح، وكان قد أصيب 3 أشخاص بجراح إثر سقوط قذائف اليوم، على مناطق في حي المزرعة الذي توجد فيه السفارة الروسية وسط العاصمة.

 

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