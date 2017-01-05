انفجار كبير يهز مدينة جبلة على الساحل السوري

05 يناير 2017 at 8:27ص

أعلنت مصادر طبية مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بتفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة جبلة في محافظة اللاذقية غرب سوريا الخميس 5 يناير/كانون الثاني. وأفاد قائد شرطة اللاذقية اللواء ياسر الشريطي في تصريح لوكالة “سانا” بوقوع التفجير الإرهابي قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة.

وتسبب التفجير، الذي وقع في منطقة تجارية مزدحمة من المدينة، باشتعال النيران في عشرات السيارات وتضرر عدة متاجر.

 

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