المرصد السوري: مقتل 25 في غارات على مبنى تابع لما كانت تعرف بجبهة النصرة

ذكر المرصد السوري لحقوق

الإنسان أن غارات جوية على مبنى تستخدمه جماعة مسلحة كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا وأصابت عشرات آخرين الثلاثاء.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الغارات شنتها طائرات تابعة لروسيا أو للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

واليوم الثلاثاء هو خامس أيام وقف لإطلاق النار في سوريا لكن راعيتيه روسيا وتركيا تقولان إنه يستبعد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق بجبهة النصرة.

وقال أبو أنس الشامي المتحدث باسم جبهة فتح الشام إن الهجوم الذي وقع في ريف محافظة إدلب في شمال سوريا شنه التحالف الدولي. وأضاف أن أكثر من 20 شخصا قتلوا.

وأضاف في بيان أن مقر القيادة الذي استهدفه التحالف الدولي قبل وقت قليل هو مقر قيادة رئيسي لهذه المنطقة ويضم عددا من المكاتب الفرعية مما إلى مقتل عدد من المقاتلين.

وغيرت جبهة النصرة اسمها إلى جبهة فتح الشام في يوليو تموز وأعلنت قطع علاقتها بالقاعدة.

وقال المرصد إن ثمانية من مقاتلي وزعماء جبهة فتح الشام لقوا حتفهم في غارات جوية في أنحاء إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في يناير كانون الثاني.