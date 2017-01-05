اوباما سيغادر البيت الابيض والاسد لايزال في مكانه.. خامنئي: لو لم نتصد للفتنة في سوريا لكنا نقاتلهم اليوم في طهران

اكد مرشد الثورة الإسلامية

في ايران السيد علي الخامنئي انه لو لم يتم التصدي لمشعلي الفتنة في سوريا لوجب علينا الدفاع في طهران وفارس وخراسان واصفهان .

ومن جهته قال قائد قوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد امير علي حاجي “اننا في حلب تمكنا عبر الوحدة من هزيمة تحالف تركيا والاردن والغرب، ان امريكا لم تكن ترغب بذلك لكننا نرى ان اوباما سيغادر البيت الابيض بعد عدة ايام والرئيس الاسد لايزال في مكانه”.

واضاف، ان تحرير حلب في الحقيقة كان هزيمة للغرب وأمريكا منوها الى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اعلن بنفسه عن هذه الهزيمة.

ونوه قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الى ان تحرير مدينة حلب كان أصعب من تحرير مدينة خرمشهر الايرانية لان جميع الدول الغربية ركزت كامل قواها في مدينة حلب.