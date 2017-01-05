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اوباما سيغادر البيت الابيض والاسد لايزال في مكانه.. خامنئي: لو لم نتصد للفتنة في سوريا لكنا نقاتلهم اليوم في طهران

05 يناير 2017 at 3:25م

اكد مرشد الثورة الإسلامية

في ايران السيد علي الخامنئي انه لو لم يتم التصدي لمشعلي الفتنة في سوريا لوجب علينا الدفاع في طهران وفارس وخراسان واصفهان .

ومن جهته قال قائد قوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد امير علي حاجي “اننا في حلب تمكنا عبر الوحدة من هزيمة تحالف تركيا والاردن والغرب، ان امريكا لم تكن ترغب بذلك لكننا نرى ان اوباما سيغادر البيت الابيض بعد عدة ايام والرئيس الاسد لايزال في مكانه”.

واضاف، ان تحرير حلب في الحقيقة كان هزيمة للغرب وأمريكا منوها الى ان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد اعلن بنفسه عن هذه الهزيمة.

ونوه قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الى ان تحرير مدينة حلب كان أصعب من تحرير مدينة خرمشهر الايرانية لان جميع الدول الغربية ركزت كامل قواها في مدينة حلب.

 

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