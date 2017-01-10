الأسد مستعد “للتفاوض حول كل شيء” ويتعهد بتحرير “كل شبر من الأرض”

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن حكومته مستعدة “للتفاوض حول كل شيء” في محادثات السلام المقترحة في قازاخستان لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد من سيمثل المعارضة فيها ولم يحدد لها موعد.

وأضاف الأسد أيضا أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها تركيا وروسيا -حليفه القوي- قبل إجراء المحادثات تعرض للانتهاك وأن دور الجيش هو استعادة “كل شبر من الأرض السورية” بما في ذلك منطقة قرب دمشق يسيطر فيها مقاتلو المعارضة على المصدر الرئيسي الذي يزود العاصمة السورية بالمياه.

وأدلى الأسد بهذه التصريحات لوسائل إعلام فرنسية ونشرتها الوكالة العربية السورية للأنباء.

وقال الأسد إن وفد الحكومة مستعد للذهاب إلى استانة “عندما يتم تحديد وقت المؤتمر.”

وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستشمل وضعه كرئيس بقوله “نحن مستعدون للتفاوض حول كل شيء”.

وتابع “لكن منصبي يتعلق بالدستور. والدستور واضح جدا حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى السلطة أو ذهابه وبالتالي إذا أرادوا مناقشة هذه النقطة فعليهم مناقشة الدستور.”

وأشار إلى أن أي أمر دستوري يجب أن يطرح في استفتاء مضيفا أن الأمر يرجع للشعب السوري في انتخاب الرئيس.

وقال الأسد عن المحادثات “لكن من سيكون هناك من الطرف الآخر؟ لا نعرف حتى الآن. هل ستكون معارضة سورية حقيقية؟

“وعندما أقول ’حقيقية’ فإن ذلك يعني أن لها قواعد شعبية في سوريا وليست قواعد سعودية أو فرنسية أو بريطانية. ينبغي أن تكون معارضة سورية كي تناقش القضايا السورية وبالتالي فإن نجاح ذلك المؤتمر أو قابليته للحياة ستعتمد على تلك النقطة.”

وقال الأسد إن منطقة وادي بردى تحت سيطرة متشددين لا يشملهم وقف إطلاق النار مضيفا أن “الإرهابيين يحتلون المصدر الرئيسي للمياه لدمشق حيث يحرم أكثر من خمسة ملايين مدني من المياه منذ ثلاثة أسابيع.”

وتابع “دور الجيش السوري هو تحرير تلك المنطقة لمنع أولئك الإرهابيين من استخدام المياه لخنق العاصمة.”

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لاستعادة مدينة الرقة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية قال الأسد “مهمتنا طبقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية.

“هذا أمر لا شك فيه وليس موضوع نقاش لكن المسألة تتعلق بمتى.. ما أولوياتنا.. وهذا أمر عسكري يرتبط بالتخطيط العسكري والأولويات العسكرية لكن وطنيا ليست هناك أولويات فكل شبر من سوريا هو أرض سورية وينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة الحكومة.”