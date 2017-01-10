أردوغان: ندرس منح الجنسية التركية للاجئين السوريين والعراقيين

رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري دراسة حاليًا لمنح الجنسية لعدد من السوريين والعراقيين الموجودين داخل وخارج مخيمات اللجوء في البلاد.
وأضاف الرئيس التركي: “بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية سنمنح جزءاً من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة”.
وتابع في ذات السياق: “لأن ضمن هؤلاء أُناس مؤهلون بشكل جيد، مثل المهندسين، والمحامين والأطباء وما شابه ذلك، سنعمل على الاستفادة منهم. فبدلاً من أن يعملوا هنا وهناك بشكل غير قانوني، فليعملوا كأبناء لهذا الشعب”.
وتستضيف تركيا على أراضيها أكثر من 3 ملايين لاجئ من سوريا والعراق، جزء منهم يقيمون في مخيمات، والبقية في المدن.
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