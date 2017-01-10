تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في مرحلته النهائية

العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، أن تحرير ريف دمشق من الإرهابيين في سوريا في مرحلته النهائية.
وقال غيراسيموف: خلال هذه الفترة، تم تدمير عصابات كبيرة في مناطق حماة وحمص، وتم تطهير محافظة اللاذقية من المقاتلين، وينتهي تحرير ريف دمشق من الإرهابيين، وفتحت طريق النقل الرئيسية، التي تربط العاصمة بشمال البلاد، وتم تحرير مدينتي حلب والقريتين اللتين تتمتعان بأهمية كبرى. كما ذكر غيراسيموف، أن نشاط القوات الجوية الفضائية الروسية، الذي بدأ في 30 أيلول/سبتمبر 2015، أحدث تغييرا جذريا في مسار مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية.أقرأ ايضاً
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