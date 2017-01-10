كريستيانو رونالدو: عريس الفيفا الجديد

هادي احمد

ليلة توزيع الجوائز، حصلت مفارقات عدة أقدم عليها رئيس الفيفا الجديد السويسري جياني إنفانتينو، أبرزها تغيير شكل جائزة أفضل لاعب في العالم التي حازها نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو. أما المفارقة الأخرى، فهي نجاح إنفانتينو بإقناع الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بالحضور بعدما كان يتجاهل معظم دعوات الفيفا

بدأ الحفل بوصلة غنائية، كما جرت العادة، لكن قبل الحفل وصل اللاعبون واللاعبات، وعلى طريقة احتفالات الـ «أوسكار» جائزة الأكاديمية لأفضل ممثل، وقفوا أمام لافتة كبيرة للحفل، وبدأوا بأخذ الصور التذكارية.

الجوائز الفردية تعكس قوة الكرة الإسبانية

مجدداً، يسيطر لاعبو الدوري الإسباني على المراكز الأولى في الجوائز الفردية، وهذه المرة في جائزة «الفيفا» بعد جائزة الكرة الذهبية في 2015 و2016. سيطرة مردّها إلى ارتفاع مستوى «الليغا» وسيطرة فرقه على الساحة القارية

حسن زين الدين

ما كان أكيداً قبل منح جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، أن الفائز بها سيكون حتماً من الدوري الإسباني بعد أن انحصر السباق النهائي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

هو انتصار قبل كل شيء لـ «الليغا» بسيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى وتأكيد جديد لريادة الكرة الإسبانية بعد احتلال هؤلاء اللاعبين أنفسهم المراكز الثلاثة الأولى في جائزة الكرة الذهبية الممنوحة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قبل شهرين التي فاز بها «الدون»، حتى إن الجائزة الأخيرة شهدت سيطرة الكرة الإسبانية فيها على المراكز الستة الأولى بحلول الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب برشلونة في المركز الرابع، وزميله البرازيلي نيمار خامساً والويلزي غاريث بايل، لاعب ريال مدريد، سادساً. كذلك كانت الصورة مماثلة في عام 2015 في الكرة الذهبية التي كانت تُمنح بالشراكة بين «الفيفا» و»فرانس فوتبول» بفوز ميسي بها وحلول رونالدو ثانياً ونيمار ثالثاً، علماً بأنه لم يكسر هذا الاحتكار منذ توحيد الجائزة في 2010 سوى الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني بحلوله ثالثاً في 2013، وزميله الحارس الألماني مانويل نوير، باحتلاله المركز ذاته في 2014. صحيح أن وجود رونالدو وميسي المسيطرين على الجائزة في السنوات الأخيرة صبّ في مصلحة الكرة الإسبانية، لكن الحقيقة أن هذا الاكتساح يأتي نتيجة لبسط الفرق الإسبانية سيطرتها على الكرة الأوروبية في بطولتي دوري الأبطال و»يوروبا ليغ»، حيث أحرز ريال مدريد اللقب عامي 2014 و2016 على حساب جاره أتلتيكو، وبرشلونة في 2015 في المسابقة الأولى، فيما أحرز إشبيلية اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة في المسابقة الثانية. هذا الأمر مردّه طبعاً إلى تطور مستوى «الليغا» في السنوات الأخيرة. صحيح هنا أن الدوري الإنكليزي الممتاز يبقى الأكثر جاذبية ومتعة نظراً إلى عناصر عديدة، بينها الحضور الجماهيري وشكل الملاعب، إلا أن ما هو واضح أن الدوري الإسباني أصبح أكثر قوّة، وهذا ما يترجم على المستوى القاري. فلنأخذ مثلاً هذا الموسم. إذ بخلاف ابتعاد ريال مدريد في الصدارة حتى الآن، فإن برشلونة وأتلتيكو مدريد يواجهان المصاعب أمام الفرق الأخرى، وآخرها تعادل «البرسا» أول من أمس في الرمق الأخير أمام فياريال 1-1 ليحتل المركز الثالث، فيما يأتي «الروخيبلانكوس» رابعاً، وهذا نتيجة تطور مستوى العديد من الفرق وتخريجها مواهب في الفترة الأخيرة، حتى بات الريال وبرشلونة يبحثان عنها، وتحديداً الأخير مع تراجع الإنتاجية في مدرسته «لا ماسيا». من هنا، رأينا أن فرقاً مثل إشبيلية وفياريال وأتلتيك بلباو وريال سوسييداد تقول كلمتها وترفع من مستوى المنافسة التي كانت حكراً على القطبين الملكي والكاتالوني، باستثناء دخول أتلتيكو إليها في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حتى أن المدير الرياضي لإشبيلية رامون بيرديخو «مونتشي» كان واضحاً قبل فترة بقوله إن فريقه يسعى إلى كسر هيمنة الريال وبرشلونة، وهذا ما حصل سريعاً بالفعل حالياً باحتلاله المركز الثاني. أما على المستوى القاري، فإن الأندية الإسبانية استفادت أيضاً من تذبذب مستوى الفرق الإنكليزية تحديداً، وتراجعها مقارنة بما كان عليه الحال في الأعوام الماضية لانشغالها بالسباق الصعب على اللقب المحلي، فيما تعرضت الكرة الإيطالية لنكسات متتالية، وباتت في عهدة يوفنتوس، بينما يسيطر بايرن ميونيخ على الكرة الألمانية وباريس سان جيرمان على الكرة الفرنسية. من هنا، بات الدوري الإسباني جاذباً لأفضل النجوم والمدربين في العالم، حيث لا يتوقف الأمر على القطبين، بل ــ على سبيل المثال ــ إن النجم الفرنسي سمير نصري، ارتأى الانتقال إلى إشبيلية بعد معاناته مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وهو يتألق في صفوفه، كذلك اختار المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، النادي الأندلسي نفسه في تجربته الأوروبية الأولى بعد نجاحه المنقطع النظير مع منتخب تشيلي. كل هذه المقوّمات للكرة الإسبانية تقودها إلى فرض سيطرتها على البطولات والجوائز الفردية على السواء، وهي سيطرة مرشحة للاستمرار على الأقل في المدى المنظور.

الجوائز

■ نال نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في العالم، متفوقاً على غريمه التقليدي، نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهداف أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان. وكان رونالدو قد حصل في 12 ديسمبر الماضي، على جائزة «الكرة الذهبية» لعام 2016، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم أيضاً، وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد أعوام 2008، 2013 و2014، بعد موسم مثالي، أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا، مع فريقه ريال مدريد، و»يورو 2016» مع منتخب بلاده البرتغال، وذلك للمرة الأولى في تاريخها الصيف الماضي.

■ حصل مدرب ليستر سيتي الإيطالي كلاوديو رانييري، على جائزة أفضل مدرب، بعدما قاد فريقه الموسم الماضي، إلى إحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه. وقال رانييري إن التكريم «رائع»، وهو الذي قاد النادي الذي غالباً ما كان يصارع على البقاء في الدوري الممتاز، إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق ومخالف للتوقعات. ونال رانييري الجائزة، متفوقاً على مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس.

■ توجت الأميركية كارلي لويد بجائزة أفضل لاعبة بعد التفوق على النجمة البرازيلية مارتا والألمانية ميلاني بيهرنغر. وتتوج لويد بهذه الجائزة للمرة الثانية توالياً. وختمت لويد مسيرتها الدولية مع المنتخب الأميركي بعد 11 سنة لعبت خلالها أكثر من 230 مباراة وسجلت 96 هدفاً، وتوجت أيضاً بكأس العالم وذهبيتين أولمبيتين.

■ رفع الماليزي محمد فايز صبري جائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم لعام 2016، وذلك عن هدفه لفريق بينانغ في مرمى باهانغ في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 في منافسات الدوري الماليزي. وأصبح صبري أول لاعب آسيوي يصل إلى القائمة النهائية للمرشحين قبل أن يصبح أيضاً أول لاعب آسيوي يفوز بالجائزة. وللمرة الأولى منذ بدء تقديم جائزة «بوشكاش»، خلت القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة من اللاعبين الكبار أو المحترفين في أوروبا.

■ تقاسم جمهورا ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنكليزي جائزة أفضل جماهير لعام 2016. وجاءت جماهير دورتموند وليفربول في المقدمة بعد حصد نسبة 45.92% من تصويت الجماهير بفضل ظهورهم المميز في مباراة الفريقين على ملعب «أنفيلد» في ربع نهائي «يوروبا ليغ» في شهر نيسان الماضي. وتفوقت جماهير ليفربول ودورتموند على جماهير منتخب أيسلندا التي حلت ثانية في التصويت بنسبة %31.37 بفضل تحيتها المميزة لمنتخبها بعد الخروج من ربع نهائي «يورو 2016» أمام فرنسا.

■ حصل فريق أتلتيكو ناسيونال الكولومبي على جائزة اللعب النظيف. وجاءت الجائزة اعترافاً من الفيفا بطلب النادي الكولومبي من اتحاد أميركا الجنوبية لللعبة بإعلان فريق تشابيكوينسي البرازيلي بطلاً لكأس «كوبا سودأمريكانا» بعد أن خسر أغلبية لاعبيه في حادث تحطم الطائرة التي كانت تقله لمواجهة أتلتيكو ناسيونال في نهائي البطولة القارية نهاية عام 2016 الماضي. وفور الحادث، تقدم أتلتيكو ناسيونال بطلب للسلطات الكروية لمنح اللقب للفريق البرازيلي، وهو ما أقر بعدها.

■ حاز نجم كرة الصالات البرازيلي فالكاو، جائزة أفضل مشوار كروي بسبب إنجازاته الرائعة خلال مسيرته. وسبق أن توج فالكاو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم لكرة الصالات، المقدمة من الفيفا في مناسبتين، كذلك توج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم للصالات 4 مرات في خلال مسيرته.

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