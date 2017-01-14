زاخاروفا: مفاوضات أستانة حول سوريا ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يبحث مع نظيريه التركي والكازاخستاني محادثات أستانة. والناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد أن 23 كانون الثاني/ يناير موعداً لانطلاقها.