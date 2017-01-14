زاخاروفا: مفاوضات أستانة حول سوريا ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير

يبحث مع نظيريه التركي والكازاخستاني محادثات أستانة. والناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد أن 23 كانون الثاني/ يناير موعداً لانطلاقها.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والكازاخستاني نور سلطان نزاربييف محادثات أستانة في اتصالات هاتفية بينهما شملت مسألة تمديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.
وأعلن الكرملين أنه لم يحدد حتى الآن موعد رسميّ لمحادثات أستانة، في حين أكدت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية تحديد 23 كانون الثاني/ يناير الجاري موعداً لمفاوضات أستانة حول التسوية في سوريا كما هو مقرر.
وأعلنت “أنه لم يطرح أحد موعداً بديلاً لهذه المفاوضات حتى الآن” معربة عن أملها في “أن يصبح اللقاء في أستانة معلماً جديداً على الطريق إلى السلام، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للعمل البنّاء من قبل كافة الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف”.
وأعلن الكرملين أنه لم يحدد حتى الآن موعد رسميّ لمحادثات أستانة، في حين أكدت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية تحديد 23 كانون الثاني/ يناير الجاري موعداً لمفاوضات أستانة حول التسوية في سوريا كما هو مقرر.
وأعلنت “أنه لم يطرح أحد موعداً بديلاً لهذه المفاوضات حتى الآن” معربة عن أملها في “أن يصبح اللقاء في أستانة معلماً جديداً على الطريق إلى السلام، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للعمل البنّاء من قبل كافة الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف”.
من جهة ثانية أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث تحضيرات أستانة مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا.
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