المجر تريد طرد منظمات جورج سوروس

كشف Budapest Business Journal أن السلطات المجرية تنوي إغلاق جميع المنظمات غير الحكومية التي يمولها الملياردير الأمريكي جورج سوروس في البلاد.

ونقلت المجلة عن نائب الأمين العام لحزب “فيدس” الحاكم، سيلارد نيميس، قوله إن بودابست “ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها” لطرد المنظمات غير الحكومية التي على صلة بسوروس من المجر.

وقال نيميت: “إن المنظمات الزائفة التابعة لإمبراطورية سوروس تحصل على الأموال لخدمة مصالح رأس المال العالمي.. على حساب مصالح الحكومات الوطنية”.

كما اعتبر أن تولي إدارة دونالد ترامب مقاليد الأمور في الولايات المتحدة سيخلق أفضل الظروف لتخليص بلاده من منظمات جورج سوروس.

وتخطط الحكومة المجرية لطرح مشروع قرار في البرلمان، في مارس/آذار المقبل، يلزم رؤساء المنظمات غير الحكومية بتقديم تقارير حول مصادر أصولهم الشخصية.

وكانت بودبست انتقدت مرات عدة صناديق “المجتمع المتفتح” التي أنشأها سوروس ونشاطها، بخاصة في سياق أزمة اللاجئين.

وشدد زولتان كوفاتش، المتحدث باسم الحكومة المجرية، في حديث لـ Breitbart London، على أهمية شفافية المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تتلقى التمويل من الخارج وتقوم بمحاولات “غير مسؤولة” من خلال التأثير على صانعي السياسة. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على المجر، إنما يمثل ظاهرة عالمية.

بحسب Breitbart London، أظهرت وثائق صناديق المجتمع المنفتح ومسربة العام الماضي، أن سوروس كان يروج لفكرة استقبال اللاجئين ليس بدوافع غيرية، وإنما استخدم أزمة الهجرة إلى أوروبا للتربح منها.

المصدر: وكالات