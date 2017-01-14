إسرائيل تقصف مطار المزة العسكري في دمشق

أعلنت قيادة الجيش السوري،

الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، أن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار المزة العسكري غربي العاصمة دمشق، محذرة تل أبيب من تداعيات ما اعتبرته اعتداء “سافرا”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن “طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى الى نشوب حريق في المكان”.

وأضاف المصدر إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه”.

ولم يكشف المصدر عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح لكنه قال إن الصواريخ تسببت في نشوب حرائق كبيرة.

ويعد هذا القصف الإسرائيلي لمطار المزة العسكري هو الثاني في أقل من شهرين، إذ استهدف بصواريخ “أرض-أرض” فجر الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت تقارير إعلامية حينها إن القصف طال مدرج المطار، بالإضافة إلى مقر قيادة عمليات الفرقة الرابعة داخل المطار، ما أدى إلى اشتعال النيران.

كما استهدفت إسرائيل في السابق مواقع تابعة لـ”حزب الله” اللبناني داخل سوريا حيث يشارك في القتال إلى جانب الجيش السوري.

وأدت ضربة جوية في سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى مقتل سمير القنطار القيادي البارز في حزب الله.

وفي وقت سابق من ذلك العام قتلت ضربة جوية إسرائيلية في سوريا ستة أعضاء من “حزب الله” بينهم قيادي وابن القائد العسكري السابق للحزب عماد مغنية قرب مرتفعات الجولان.

المصدر: وكالات