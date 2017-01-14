بالصور والفيديو: تفجير إنتحاري في كفرسوسة يسقط عشرات الضحايا

الرسمي السوري أن انفجاراً كبيراً دوى في منطقة كفرسورسة بدمشق قرب نادي المحافظة، أدى إلى مقتل 7 أشخاص و جرح نحو 15 بحسب حصيلة أولية.
وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام سورية، فإن إنتحاري يشبه بكونه امرأة، قد قام بتفجير نفسه بحزام ناسف اثناء ملاحقة الأجهزة الأمنية السورية له.
وتناقل نشطاء سوريون صور ومقاطع فيديو مصورة من مكان التفجير، في حين لم يصدر حتى الآن اي حصيلة رسمية لعدد الضحايا او لتفاصيل التفجير.
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