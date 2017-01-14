مهلة للمسلحين في وادي بردى وتفجير انتحاري في دمشق

معارضة الرياض تحسم موقفها اليوم من «الاستانة»

تكثفت الاتصالات الروسية – التركية لتذليل العقبات وازالة العراقيل التي قد تعيق اجتماع الاستانة بين النظام السوري والمعارضة في 23 كانون الثاني حيث اعلنت كازاخستان انتهاء كل الترتيبات لعقد اللقاء، فيما اشترطت المعارضة السورية وقف الهجوم على وادي بردى كشرط لحضور اجتماع الاستانة لكنها اكدت ان موقفها النهائي سيعلن اليوم بعد اجتماع في الرياض. الى ذلك، يسود الهدوء الحذر منطقة وادي بردى، وسط أجواء من الترقب، غداة الإعلان عن التوصل الى اتفاق مبدئي بين السلطات السورية والمسلحين. وينص الاتفاق على تسوية اوضاع المسلحين وخروج المسلحين الغرباء الى ريف ادلب ودخول وحدات الجيش السوري الى منطقة نبع بردى وعين الفيجة لتنظيفها من الألغام والسماح بدخول ورشات الصيانة الى مقر نبع المياه لإصلاح المضخات التي يتم عبرها تزويد العاصمة السورية دمشق بالمياه التي انقطعت عنها منذ أكثر من ثلاثة اسابيع بسبب الأعمال العسكرية هناك، ومع أن مصادر المعارضة نفت وجود مثل هذا الاتفاق، إلا أن محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم تحدث عن مهلة ايام اعطيت للمسلحين للرد على مقترحات الجانب الرسمي للتسوية، لكن لا تزال الانظار معلقة باتجاه طبيعة الرد المرتقب من جانب المسلحين . في سياق آخر قالت مصادر اعلامية إن اشتباكات اندلعت بين الفصائل المسلحة من جهة، وجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش من جهة أخرى في ريف محافظة درعا ، مشيرة الى وقوع خسائر بشرية في صفوف الجانبين.

ـ انفجار انتحاري وسط دمشق ـ

أدى انفجار كبير نفذه انتحاري مساء امس، في وسط العاصمة السورية دمشق إلى سقوط أكثر من 7 قتلى، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية امس، أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا قام بتفجير نفسه بالقرب من نادي المحافظة في منطقة كفرسوسة بدمشق، وأسفر ذلك عن سقوط أكثر من 7 قتلى وعدد من الجرحى. وأضافت أن الانفجار وقع في حي شديد الحراسة بالعاصمة، حيث تقع منشآت أمنية رئيسية، ولم يرد مزيد من التفاصيل. وكان حي كفرسوسة وسط العاصمة دمشق شهد يوم 25 تموز من العام الماضي، انفجار سيارة مفخخة في محيط المدرسة الإيرانية، حيث أدى التفجير حينها إلى مقتل وإصابة العشرات في التفجير.

ـ بوتين واردوغان ـ

الى ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بسوريا، حسبما نقله المكتب الصحفي للكرملين. وكان بوتين قد بحث في وقت سابق من في اتصال هاتفي آخر، مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، استعدادات لإجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في أستانا. وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن بوتين وأردوغان بحثا منتصف كانون الأول الماضي مع رئيس كازاخستان نزاربايف إمكانية عقد اللقاء المذكور بين أطراف النزاع السوري في عاصمة كازاخستان. في المقابل، أكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، تحديد 23 كانون الثاني الحالي، موعدا لمفاوضات أستانا حول التسوية بسوريا. وتابعت، خلال مؤتمر صحفي عقدته، أنه لم يطرح أحد موعدا بديلا لهذه المفاوضات حتى الآن، مضيفة أن موسكو تنطلق من أن اللقاء، الذي من المتوقع أن تشارك فيه الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، سيعقد في 23 كانون الثاني. وأضافت: «نأمل في أن يصبح اللقاء في أستانا معلما جديدا على الطريق إلى السلام، بالإضافة إلى إعطاء دفعة قوية للعمل البناء من قبل الأطراف كافة لاستئناف العملية السياسية بجنيف، في 8 شباط، المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس القرار الدولي رقم 2254». ودعت الدبلوماسية الروسية جميع الشركاء الدوليين إلى المساهمة في إنجاح هذه الجهود. وفي الوقت نفسه، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية علمها بلقاء محتمل للمعارضة السورية بموسكو يومي 26 و27 كانون الثاني، في إطار جهود التنسيق قبل استئناف المفاوضات بجنيف. ولفتت زاخاروفا في الوقت نفسه إلى أن إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» لا يتخلون عن محاولات إفشال الهدنة، ويلجؤون إلى كافة الوسائل لتحقيق هذا الهدف. وأعادت إلى الأذهان أن هؤلاء منعوا مياه الشرب عن 5.5 مليون شخص في دمشق وضواحيها بتلويث مياه النبع في عين الفيجة بالمازوت. وذكّرت بأن هذه الجريمة، التي وصفتها بأنها إرهابية، وقعت عشية احتفال مسيحيي سوريا بعيد الميلاد. وتساءلت قائلة: «هل سيواصل شركاؤنا وصف هؤلاء (الإرهابيين) بأنهم معتدلون؟ عندما نتحدث عن الإرهاب، يدور الحديث ليس عن التفجيرات والانتحاريين فحسب، بل وعن الإضرار المتعمد بمنشآت البنية التحتية المدنية».

ـ معارضة الرياض تجتمع اليوم ـ

من جهتها، اشترطت المعارضة السورية وقف الحملة على وادي بردى في ريف دمشق الغربي للمشاركة في مفاوضات أستانا. وأعلن مصدر مقرب من المعارضة السورية لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن المعارضة تشترط وقف النظام وداعميه لحملتهما على وادي بردى، إضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار وفك الحصار عن المناطق المحاصرة. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تسعى لجمع شخصيات من المعارضة السورية في موسكو نهاية الشهر الجاري بين اجتماع أستانا ومحادثات جنيف «ما يسمح بتسهيل تشكيل وفد موحد». وستعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا اليوم في العاصمة السعودية الرياض لبحث مفاوضات أستانا.

ـ دي ميستورا ـ

وفي الاتجاه نفسه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا اليوم إن هناك التزاما إلى حد بعيد بوقف إطلاق النار في سوريا رغم بعض الاستثناءات، وإن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء. وأضاف دي ميستورا أنه فهم أن الأمم المتحدة ستدعى لحضور محادثات أستانا، والتي تهدف إلى تعزيز وقف القتال وصياغة بعض الأفكار السياسية الواسعة، لكن لم يتم توجيه دعوات رسمية. وكان وزير الخارجة التركي مولود جاويش أوغلو صرح في وقت سابق بأن محادثات أستانا يمكن أن تعقد في موعدها إذا صمدت الهدنة، ويفترض أن تلي هذه المحادثات جولة مفاوضات في جنيف في الثامن من شباط المقبل برعاية الأمم المتحدة. وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه يأمل أن تشمل المفاوضات حول الأزمة السورية كل الأطراف المعنية بالملف وتحت رعاية أممية، وضمن الإطار الذي حدد منذ العام 2012.

ـ أميركا تفرض عقوبات جديدة ـ

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش السوري وعدد من الأفراد السوريين في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأميركيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم. وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولا حكوميا كبيرا في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل. وأضافت الوزارة أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.