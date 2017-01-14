اكتشفوا رواتب قادة العالم بالأرقام .. راتب بوتين وأوباما سيصدمك!

قد ينتابك الفضول حول رواتب قادة العالم، ثم تتخيل أرقاما فلكية كحد أدنى لرواتبهم، فحسب عامة الناس أن قادة العالم هم الأعلى أجرا بين كل كبار الموظفين في أقوى الدول، لكن حسب ما نشر مؤخرا قد يصيبك حتما بالذهول لأرقام التي لا يمكنك تخيلها ليس لضخامتها بل لبساطتها مقارنة مع حجم نفوذهم وسلطتهم.

نشر موقع Paywizard المختص بمقارنات الأرقام قائمة تفصيلية برواتب قادة العالم الحاليين، وبحسب الموقع، تم أخذ تفاصيل الرواتب من مصادر حكومية في كل دولة لترى تباين في رواتب قادة العالم بشكل لافت.

تعرفوا بالأرقام على رواتب بعض أهم الرؤساء حول العالم:

الراتب الشهري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هو 16,875 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هو 16,103 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الصيني شي جين بينغ هو 1,722 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو هو 10,602 دولار أمريكي

الراتب الشهري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل هو 26,100 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو هو 540,651 دولار أمريكي

الراتب الشهري لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو هو 19,824 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو 12,982 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو 14 ألف دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الأمريكي باراك أوباما هو 32,916 دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو 6 آلاف دولار أمريكي

الراتب الشهري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو 10,676 دولار أمريكي

فبمجرد رؤية هذه الأرقام قد تعيد التفكير أن الرؤساء لا يضعون حجم الراتب أكبر همهم، بل هناك الكثير من الأمور التي تدخل بعين الاعتبار من بينها السلطة وحب النفوذ.