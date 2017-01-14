5 ملايين دون مياه وقصف اسرائيلي على دمشق

موسكو وتركيا : لاشراك واشنطن في «الاستانة»

في وقت توصل الجيش الى اتفاق مع 1200 مسلح على إعلان هدنة في عشر قرى في منطقة وادي بردى دون تدخل الامم المتحدة، وفقا لما اعلنه التلفيزيون السوري وذلك بعد ان سيطر الجيش على قريتي بسيمة وعين الخضرة وتقدم من محطة معطوبة في وادي بردى، كثفت روسيا اتصالاتها مع إيران وتركيا والأمم المتحدة في محاولة لحل قضية توريد المياه لدمشق في اقرب وقت ممكن، حيث طرح الوفد الروسي بجنيف الذي شارك في اجتماع أممي حول الوضع الإنساني بسوريا، أمام المشاركين في الاجتماع، موضوع معاناة الـ5.5 ملايين سوري المحرومين من الوصول إلى مياه الشرب بسبب عمل تخريبي من جانب المتمردين في وادي بردى. وبدورها حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إرهابيين المسؤولية عن منع مياه الشرب عن 5.5 ملايين شخص في دمشق وضواحيها، عن طريق تلويث مياه النبع في عين الفيجة بالمازوت. وذكّرت بأن هذه الجريمة، التي وصفتها بالإرهابية، وقعت عشية احتفال مسيحيي سوريا بعيد الميلاد. وتساءلت قائلة: «هل سيواصل شركاؤنا وصف هؤلاء (الإرهابيين) بأنهم معتدلون؟ عندما نتحدث عن الإرهاب، يدور الحديث ليس عن التفجيرات والانتحاريين فحسب، بل وعن الإضرار المتعمدة بمنشآت البنية التحتية المدنية». وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد حذر من أن قضية قطع المياه عن دمشق قد تؤثر على عملية التحضير لمفاوضات السلام في أستانا.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمم المتحدة لتنسيق المسائل الإنسانية عن عقد مؤتمر للمانحين الدوليين حول الوضع الإنساني بسوريا في هلسنكي عاصمة فنلندا يومي 23 و24 كانون الثاني كما صرح الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول الأوروبية سيبحثون خلال لقائهما المرتقب في بروكسل التحضير لمؤتمر بروكسل للمانحين في نيسان المقبل.

وعن مفاوضات استانا، اكد المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، إن محادثات السلام السورية في أستانا ستعقد في 23 كانون الثاني، وجاء الإعلان بعد أخذ ورد بين أطراف الحوار السوري كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن أنقرة وموسكو اتفقتا على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات التي تستضيفها عاصمة كازاخستان بشأن المستقبل السياسي لسوريا.

من جهتها، أعلنت فصائل المعارضة السورية شروطاً للمشاركة في مفاوضات أستانا، وأهمها نشر مراقبين لوقف النار وشموليته.

من جهة اخرى، قال أمين حركة «الدبلوماسية الشعبية» محمود الأفندي خلال مؤتمر صحفي في موسكو امس، إن لقاء أستانا سينحصر في التفاوض بين ممثلي تشكيلات المعارضة السورية المسلحة وعسكريين سوريين يمثلون الحكومة، متوقعا أن يشارك ممثلون عن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن قائمة الرياض للمعارضة السورية، في المفاوضات بصفة مستشارين.

ـ مبادرة اللواء مملوك ـ

وبالعودة الى اتفاق الهدنة بين الجيش والمسلحين، دخلت ورشات الصيانة إلى منشأة نبع عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، لإصلاح شبكات المياه المتضررة وخصوصا بعد قيام اللواء علي مملوك باطلاق مبادرة للمنطقة تتمثل في توقف العملية العسكرية على وادي بردى بالكامل ودخول ورشات الإصلاح إلى نبع الفيجة ورفع العلم فوق منشأة النبع.

بالإضافة إلى ذلك، يدخل إلى نبع الفيجة، مع ورشات الصيانة 30 إلى 40 عنصر شرطة بالزي المدني يحملون سلاحهم الفردي، ويخرج الجميع من منشأة النبع، وتتولى العناصر الأمنية عملية الحراسة، كما يتم إصلاح البنى التحتية وإعادة إعمار بسيمة وعين الفيجة وجميع القرى التي تضررت في المنطقة. وتنص مبادرة اللواء مملوك ايضا على أن الأشخاص الذين ليسوا من وادي بردى ويقاتلون في الوادي، كأبناء القلمون وأبناء الزبداني، يعاملون معاملة أبناء وادي بردى، وأن من يرغب في تسوية وضعه سيكون له ذلك ويبقى في وادي بردى ومن لا يرغب في التسوية يحدد منطقة ليذهب إليها وتؤمن السلطات السورية ذهابه.

واللافت أن المبادرة لا تتضمن أي تسليم للسلاح، بل تؤكد على أن جميع أبناء وادي بردى المنشقين والمكلفين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية يخدمون داخل وادي بردى، إما من خلال حراسة المباني الحكومية أو حراسة نبع الفيجة كمساعدين للشرطة أو في حراسة خط بردى. وأشارت المبادرة إلى أنه سيتم تكليف اللواء أحمد الغضبان، وهو لواء متقاعد من عين الفيجة، رسميا من الرئيس السوري بشار الأسد، بإدارة أمور المنطقة وأمور العسكريين وأمن النبع وسلامة تدفق المياه لمدينة دمشق.

ـ الطيران السوري سيشارك في محاربة الارهاب ـ

تشمل المذكرة الروسية – التركية الخاصة التي تنص بضمان أمن التحليقات في سماء سوريا، طيران الجيش السوري أيضا وفقا لما كشفه وزير الدفاع التركي، فكري إشيك والذي قال: «بفضل هذه الآليات، سنتمكن من الحيلولة دون وقوع حوادث لدى تواجد طائرات لسلاح الجو التركي والقوات الجوية الفضائية الروسية والطيران السوري، في المجال الجوي السوري».

ـ دمشق تتهم اسرائيل بقصف مطار مزة العسكري ـ

على صعيد اخر، اتهمت قيادة الجيش السوري إن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ على مطار مزة العسكري الكبير خارج العاصمة دمشق وحذرت إسرائيل من تداعيات ما وصفته إنه اعتداء «سافر». ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل مباشرة سقطت في مجمع المطار وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

من جهته، قال أمين حركة «الدبلوماسية الشعبية» محمود الأفندي خلال مؤتمر صحفي في موسكو امس، إن لقاء أستانا سينحصر في التفاوض بين ممثلي تشكيلات المعارضة السورية المسلحة وعسكريين سوريين يمثلون الحكومة، متوقعا أن يشارك ممثلون عن الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن قائمة الرياض للمعارضة السورية، في المفاوضات بصفة مستشارين.

ـ تركيا: سوريا لن تكون آمنة بوجود الاسد ـ

قال المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين إن تركيا لا تزال تعتقد أن من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود الرئيس بشار الأسد لكنها تريد التقدم «خطوة بخطوة» وانتظار نتيجة محادثات السلام المقررة في استانا.