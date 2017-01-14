الاعلام الصيني لا يستبعد المواجهة العسكرية مع واشنطن

حذّر الإعلام الصيني الرسمي الولايات المتحدة من إمكانية وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين في بحر الصين الجنوبي، وذلك ردا على ما صرح به ريكس تيلرسون المرشح لتسلم منصب وزير الخارجية في ادارة دونالد ترامب من انه ينبغي منع الصين من الوصول الى الجزر الاصطناعية التي شيدتها في المنطقة. وقالت صحف صينية إن محاولة منع الصين من الوصول الى تلك الجزر ستكون لها «عواقب وخيمة جدا». ونشرت صحيفتان صينيتان مقالين افتتاحيين انتقدتا فيهما ما صرح به تيلرسون بشدة. فقد حذرت صحيفة غلوبال تايمز، التي دأبت على اتخاذ مواقف متشددة، من أن أي محاولة أميركية من هذا النوع قد تؤدي الى «اندلاع حرب كبرى». يذكر أن الصين تقوم منذ مدة بتشييد جزر اصطناعية في مناطق من بحر الصين الجنوبي تدعي السيادة عليها دول أخرى، ويقول معهد أميركي للأبحاث إن صورا نشرت في أواخر العام الماضي تظهر أن الصين شيدت منشآت دفاعية في بعض من هذه الجزر. وشبه تيلرسون الذي كان يتحدث في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في واشنطن سعي الصين لتشييد الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي بقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم. وقال تيلرسون «علينا إرسال إشارة واضحة للصين فحواها أولا انه ينبغي التوقف عن تشييد الجزر، وثانيا إننا لن نسمح لكم بالوصول الى الجزر التي شيدتموها»ّ. ولكن الرد الصيني الرسمي، الذي عبر عنه لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين كان هادئا، إذ لم يقل سوى إن للصين الحق بالقيام «بنشاطات عادية» في أراضيها. ولدى سؤاله عن ادعاء تيلرسون بأنه ينبغي منع وصول الصين الى تلك الجزر، رد الناطق الصيني بالقول إنه لن يعلق على فرضيات. ولكن المقالين الافتتاحيين في صحيفتي غلوبال تايمز والصين اليومية كانا أكثر حدة، إذ قالت الأخيرة إن التعليقات التي أدلى بها تيلرسون تفضح جهله بالعلاقات الأميركية – الصينية وبالدبلوماسية بشكل عام. وقالت الصحيفة «لا تستحق مثل هذه الملاحظات أن تؤخذ مأخذ الجد، لأنها ليست سوى خليط عشوائي من السذاجة وقصر النظر والتعصب الذي عفا عليه الزمن وأحلام سياسية غير واقعية». ومضت للقول «لو قام تيلرسون بتطبيقها على ارض الواقع، ستكون النتائج كارثية». وقالت «كما أشار كثيرون، ستؤسس هذه السياسات لمواجهة خطيرة بين الصين والولايات المتحدة، إذ كيف يمكن للأخيرة منع الصين من الوصول الى أراضيها دون توقع أن ترد الصين ردا دفاعيا مشروعا؟». أما صحيفة غلوبال تايمز التي تنتهج نهجا قوميا فقالت إن التعليقات «المحيرة» التي أدلى بها تيلرسون لم يدل بها «إلا لينال حظوة بين أعضاء مجلس الشيوخ وتعزيز آماله بالحصول على المنصب الوزاري عن طريق اتخاذ موقف متشدد إزاء الصين». وقالت الصحيفة إن الصين ستتكفل بإفشال أسلوب «التحريض» الذي يسلكه تيلرسون. ومضت الصحيفة للقول في افتتاحيتها «ما لم تخطط الولايات المتحدة لخوض حرب واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، فإن أي سبيل آخر لمنع الصين من الوصول الى جزرها سيكون محكوما عليه بالفشل». وكانت إدارة الرئيس أوباما المنتهية ولايتها قد نددت بقوة بسعي الصين لتشييد الجزر الاصطناعية، وأكدت على تصميمها ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وأرسلت بوارجها الحربية الى المناطق المتنازع عليها. ولكنها لم تهدد قط بمنع الصين من الوصول الى الجزر. ولم يفسر تيلرسون الكيفية التي قد تمنع واشنطن بها بكين من الوصول الى الجزر، بينما نصحت الصحيفتان الصينيتان بكين باعتماد سياسة الانتظار حتى يتضح الموقف. وقالت «الصين» اليومية «لم يتضح بعد المدى الذي ستترجم إليه مواقف «تيلرسون» ضد الصين الى سياسات خارجية أميركية فعلية».