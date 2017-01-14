بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى العاصمة دمشق بعد قطع المسلحين لها لشهر كامل

افادت مصادر ميدانية في منطقة نبع الفيجة بوادي بردى ببدء عملية ضخ المياه إلى العاصمة دمشق بعد ساعات من دخول ورش الصيانة إلى منشأة عين الفيجة .

وقال مراسل الاخبارية السورية ربيع ديبه على حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك , إن الدفعة الأولى من المياه ستصل فجر اليوم السبت 14 كانون الثاني إلى العاصمة دمشق وسيصار إلى تحويلها والاستغناء عنها لكون المياه ستكون ” عكرة ” في المرحلة الاولى , وسيتم ضخ الدفعة الثانية الدائمة وستصل إلى السكان في العاصمة دمشق مع ساعات بعد ظهر يوم الغد .

وكانت ورش الصيانة قد تمكنت من الدخول إلى منشاة عين الفيجة بعد تطبيق لبنود اتفاق بين الحكومة السورية و وفود المصالحة عن المسلحين , وتم رفع العلم السوري على المنشأة وسبقها رفع العلم في قرى كفر زيت ودير مقرن و دير قانون وبرهليا وتم تطبيق المصالحة في 10 قرى من بلدات الوادي و تسوية اوضاع اكثر من 1200 شخص بينهم مسلحون بحسب ما افاد به محافظ ريف دمشق .

وسبق ذلك سيطرة الجيش السوري على بلدة بسيمة الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية بزعامة جبهة النصرة .

ويذكر ان الجماعات الارهابية كانت قد قطعت المياه عن العاصمة دمشق منذ شهر كامل اثر تعثر تطبيق اتفاق و مصالحة مع مسلحي المنطقة , ما دفع الجيش السوري للقيام بعمل عسكري لاستعادة بلدات وادي بردى عسكريا ومن ضمنها عين الفيجة والتي كان مسلحوها يتحكمون بمياه العاصمة دمشق .