150 ألف دولار أجر مهاجم ملهى “رينا” الليلي بتركيا لقتل 39 شخصا

إسطنبول (الزمان التركية ) – صادرت الشرطة التركية، 150 ألف دولار، خلال حملة أمنية نفذتها في منطقة سيليفري بمدينة إسطنبول، فيما لم تنجح في القبض على منفذ هجوم ملهى إسطنبول الليلي”رينا” .

وأوضحت الشرطة أن المبلغ كان سيُمنح للإرهابي نظير تنفيذه الهجوم الدموي غير أن منفذ الهجوم لم يحصل على هذا المبلغ خوفا من وقوعه في قبضة الشرطة التي تلاحقه في كل مكان.

وذكرت مصادر أمنية تركية أن الإرهابي نفذ الهجوم الذي لا يتماثل مع أسلوب تنظيم داعش الإرهابي، الذي تبنى الهجوم الإرهابي لدوافع مالية وليس لأسباب أيدولوجية.

ويرى المسؤولون أن هذه المعلومة الجديدة تكشف الدور الاستخباراتي السري في خلفية هجوم أورتاكوي.

يذكر أن ملهى الليلي بمدينة إسطنبول تعرض لهجوم إرهابي أثناء احتفالات رأس السنة، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة عشرات آخرين من بينهم سياح أجانب وعرب.