بشار الجعفري يؤكد ترؤسه وفد الحكومة السورية بمفاوضات أستانا

أكد مندوب سوريا الدائم

لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات الأطراف السورية في أستانا، الأسبوع المقبل.

وقال الجعفري لـ”سبوتنيك” إنه سيترأس الوفد، وردا على سؤال حول تشكيل الوفد، قال: “حاليا لا نريد الخوض في التفاصيل”.

وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـ”سبوتنيك” عن أن تشكيلة الوفد الحكومي هذه المرة ستضم خبراء عسكريين من الجيش السوري.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الكازاخية، أستانا، في الـ 23 من كانون الثاني/ يناير الجاري، اجتماعات بين الحكومة والمعارضة السورية، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا، الذي نص على دخول الأطراف السورية في مفاوضات خلال شهر من بدء سريان الاتفاق. وتحدثت أنباء عن ترؤس كبير مفاوضي المعارضة السورية بالجولات السابقة من مفاوضات جنيف، وممثل “جيش الإسلام” لوفد المعارضة، بدون تأكيدات رسمية حتى اللحظة.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، تلقي مكتب مبعوثها الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الدعوة لحضور المفاوضات، وقالت إنه سيرسل نائبه، رمزي رمزي، ممثلاً عنه، بينما أوضحت أنقرة، أحد ضامني الاتفاق، أنها لم تنته بعد من تشكيل وفدها إلى أستانا.