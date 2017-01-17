معارك “عنيفة” بين الجيش السوري و”داعش” بمطار دير الزور

إن “تنظيم الدولة الإسلامية – داعش” شن الليلة الماضية عدة هجمات على مواقع جديدة قرب مطار دير الزور العسكري وسيطر على منطقة المقابر ومعمل البلوك.
وبدوره قال مصدر عسكري سوري لـRT أن سيطرة التنظيم أدت إلى عزل أحياء المدينة التي يسيطر عليها الجيش السوري عن مطار دير الزور العسكري.
وقال المصدر أن عناصر “داعش” شنت الهجوم من محورين الأول، من شارع بورسعيد باتجاه سرية جنيد والثاني، من جهة الثردة المهندسين، ليلتقى بعد ذلك المسلحون مع بعض ما أدى إلى قطع الطريق العسكري من اتجاه منطقة المقابر.
وأضاف المصدر أن مسلحي “داعش” شنوا هجوما ثانيا من المقابر باتجاه لواء التأمين حيث انسحبت قوات الجيش من المقابر وثبتت خطوطا جديدة لدفاعاتها.
وأشار المصدر إلى أن الخرق الوحيد الذى أحدثه مسلحو “داعش” خلال 3 أيام من الهجوم كان على محور المقابر بمحيط مطار دير الزور العسكري أما باقي محاور الاشتباك الرئيسية فلم تتغير في دير الزور.
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