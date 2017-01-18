8 أشخاص لديهم ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان الأرض

قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أوكسفام” الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.

وحذرت مؤسسة “أوكسفام”، التي تحارب الفقر، في التقرير الذي نشرته قبيل افتتاح منتدى “دافوس” الاقتصادي في سويسرا من أن هذه الفجوة الهائلة بين الفقراء والأثرياء تهدد مجتمعاتنا بالانقسام.

ودعت المنظمة زعماء العالم المشاركين بمنتدى “دافوس”، المنعقد ما بين 17 و20 يناير/كانون الثاني، لتعديل “الاقتصاد المشوه”، وتقليص الفجوة بين الفقراء والأثرياء في العالم، وأضاف التقرير أن العالم سيرى في السنوات الـ25 المقبلة لائحة بأصحاب التريليونات إذا استمرت الأمور تسير بالمنحى الحالي.

وطالبت المؤسسة القادة بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، ودعم المنظومات الصحية والتعليم، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المرأة.

وقالت ويني بيانيما، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية: “إنه من الفحش أن يمتلك عدد قليل جدا ثروات كبيرة، في وقت يكافح شخص من بين كل 10 أشخاص للبقاء على الحياة بأقل من دولارين في اليوم”.

والمليارديرات هم: بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” (75 مليار دولار)، وأمانشيو أورتيغا أغنى أغنياء أوروبا (67 مليار دولار)، والمستثمر الأمريكي، وارن بافيت (60.8 مليار دولار)، ورجل الأعمال المكسيكي، كارلوس سليم (50 مليار دولار)، وجيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون” (45.2 مليار دولار)، ومارك زوكربرغ مؤسس شركة “فيسبوك” (44.6 مليار دولار)، ولاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة “أوراكل” (43.6 مليار دولار)، ومايكل بلومبرغ رجل الأعمال الأمريكي (40 مليار دولار).