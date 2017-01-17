لكأنها الغرنيكا الاستراتيجية في المشرق العربي. هل الذي يحدث في سوريا والعراق، وحيث الثقل الديموغرافي، وحتى الثقل النوعي هو ثورة هنا لتقويض النظام، لا لتقويض الدور وتقويض الدولة، وهو انتفاضة هناك لانشاء الكانتونات التي تعني الدولة الواهنة، والواهية، والواهية، والرهينة في قبضة الرياح؟

نفهم ان يتصارع الاتراك والايرانيون جيوسياسياً لبلقنة المنطقة، لكننا لا نفهم كيف يدفع بعض لوردات العرب بارصدتهم المالية الهائلة، وبايديولوجياتهم العفنة، وبغرائزيتهم القاتلة لازالة سوريا والعراق من الوجود، اي وجود.

عجيب امر هؤلاء حين يغفلون ويتغافلون عن ان لعبة القبائل تظل لعبة القبائل، وان دورها، في احسن الاحوال، ان تكون القهرمانة في لعبة الامم. منذ مائة عام، قولوا لنا اننا كنا، ولو مرة واحدة، على شيء من الفطنة، ولم نذهب بعيداً في التعاطي القبلي مع الازمنة، ومع الثروات، ومع القضايا، وحتى مع السيرة… الف ليلة وليلة.

الآن، ووراء الضوء، السؤال التالي: من اين ينبثق النظام العالمي الجديد؟ بالاحرى من اين تنبثق قواعد هذا النظام، من سوريا ام من العراق؟

الروس المهروسون بالمياه الدافئة، ومنذ ايام قيصر الاكبر، يعتبرون ان سوريا التي تشاطئ البحر الابيض المتوسط تتمتع بحساسية جيوستراتيجية استثنائية، ومع اعتبار الديناميكية التاريخية والاقتصادية في هذا البلد…

ولا مجال للتصور ان الكرملين سيتخلى عن الحليف، او الصديق الايراني الذي بعثت به السماء الى روسيا المقدسة، وان ظهرت بين الحين والاخر اشكالات او اشكاليات في الرؤية…

الايرانيون رأوا، وربما اقنعوا دمشق بذلك، ان معركة دير الزور ينبغي ان تتقدم على معركة حلب لانها تفتح الطرق البرية من خراسان وحتى جنوب لبنان (التعبير لرئيس اركان اميركي سابق هو ماكسويل تايلر)، وبذلك تنتفي اي مشكلة لوجيستية لا بد ان تؤثر على المسار او المسارات العسكرية.

الروس كانوا اكثر رؤيوية. يدركون ما في رأس الاتراك وما في رأس غيرهم. رجب طيب اردوغان قال لحلفائه (ام لاتباعه؟)، ان التاريخ يقول هذا حين تسقط حلب (في ايدينا) تسقط دمشق تلقائياً… لن ندخل في تلك النظرية القائلة ان سقوط بغداد يعني حكما، سقوط دمشق. المسألة لا تتطلب اكثر من نظرة خاطفة الى التاريخ البعيد والتاريخ القريب (ما حدث في بغداد يوم 8 شباط 1963 وما حدث في دمشق يوم 8 آذار 1963).

المخططون الاميركيون يعتبرون ان العراق اكثر اهمية من الناحية الجيوستراتيجية. هو يتاخم تركيا وايران والسعودية وسوريا كما يتاخم الاردن والكويت، واذ يتمتع بالثراء النفطي، فهو تمكن من انتاج نخب علمية ضخمة جدا، اذ من هي الدولة العربية التي اعطت ما بين 5 آلاف او 6 آلاف خبير او باحث او حتى اكاديمي في الفيزياء النووية؟

وثمة من يقول ان المجمع النووي العراقي الذي دمرته القاذفات الاسرائىلية في 7 حزيران 1981 كان قد تجاوز المشروع النووي الايراني في الاقتراب من صناعة القنبلة…

وقيل ان الفرنسيين الذين بنوا مفاعل ديمونا في النقب لتمكين الاسرائيليين من مواجهة جمال عبد الناصر، بنوا المجمع النووي قرب بغداد لتمكين صدام حسين من مواجهة آية الله خميني…

سوريا والعراق، الدولتان الاساسيتان في الصراع مع اسرائىل (المؤهلتان مستقبلياً اذا شئتم يتم تدميرهما منهجياً، ودائماً بمليارات العرب وبايديولوجيات العرب بمصلحة من؟

بانتظار دونالد ترامب، وبتلك الشخصية الملتبسة، لنرى ما إذا كانت اللعبة قد اقتربت من البداية. بداية نهاية اللعبة ام بداية نهاية الأمة؟

ما زلنا عند رأينا بأننا امة افتراضية…