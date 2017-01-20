اتفاق جديد في وادي بردى بوساطة ألمانية وهذه بنوده

توصل الجيش السوري

والفصائل المسلحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة وادي بردى غرب العاصمة دمشق، بوساطة ألمانية.

وينص الاتفاق على دخول ورشات الصيانة لمنشأة “نبع عين الفيجة”، تزامنًا مع توافد المقاتلين والفصائل من الجرود ليجتمعوا في قرى المنطقة.

كذلك تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بالبقاء، في حين تسجل أسماء الرافضين للتسوية ويرحلوا إلى مدينة إدلب برعاية أممية وبمرافقة الصليب الأحمر الدولي ونص اللاتفاق على إعادة إعمار قريتي بسيمة وعين الفيجة خلال فترة زمنية معينة.

وقالت الهيئة الإعلامية بوادي بردى التابعة للمعارضة، إن ممثلين عن الحكومة وهيئة “الصليب الأحمر” الدولية دخلوا المنطقة اليوم للاتفاق على الهدنة.

وأضافت الهيئة أن العميد قيس الفروة، دخل إلى المنطقة ممثلاً عن الحكومة برفقة أمين فرع حزب “البعث” بريف دمشق، همام حيدر، ومحافظ ريف دمشق، علاء إبراهيم، بالإضافة إلى وفد ألماني ممثلاً عن “الصليب الأحمر”.

وأكدت أن وفدي الحكومة و”الصليب الأحمر” اجتمعا مع ممثلي الفصائل بوادي بردى، حيث اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار ووقف العملية العسكرية على قرى المنطقة اعتبارًا من اليوم.

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