قائمة اسماء الوفود المشاركة في اجتماع استانا.. وتحييد “جيش الإسلام” وانسحابه من دمشق وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل اهم النقاط المطروحة

كشفت مصادر مطلعة

على المحادثات السورية المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية استانا عن قائمة اسماء الوفود المشاركة قبل يومين من بدء المحادثات، حيث تم تأكيد رئاسة رئيس الجناح السياسي لجيش الإسلام محمد علوش لوفد المعارضة المسلحة، بالاضافة الى ترؤس ممثل سوريا في الامم المتحدة السيد بشار الجعفري لوفد الحكومة، بالاضافة الى العديد من السياسيين، وثلاثة من الشخصيات العسكرية التي لم يكشف عن هويتها.

وحصلت “راي اليوم” على قائمة اسماء الوفود المشاركة وفيما يلي الاسماء:

الوفد الحكومي:

بشار الجعفري ممثل سوريا في الامم المتحدة رئيسا للوفد

احمد عرنوس، مستشار في وزارة الخارجية

رياض حداد، السفير السوري في موسكو

احمد الكوزباري، برلماني ومحامي

حيدر علي احمد، دبلوماسي

اسامة علي، مسؤول في وزارة الخارجية

وثلاثة من المسؤولين العسكريين لم تحدد هويتهم

وفد المعارضة:

احمد علوش، جيش الاسلام

ياسر عبد الرحيم، فيلق الشام ـ فتح حلب

سعيد نقرش، الجبهة الشامية

مصطفى بيرو، فستاقيم، تجمع كما امرت

يامن تالجو ، جيش الاسلام

منذر سراس، فيلق الشام

احمد سلطان، كتائب سلطان مراد

مأمون حاج مصطفى، صقور الشام

اما لائحة الوفد السياسي فتضم:

عبد الحكيم بشار

نذيه الحكيم

ناصر الحريري

اسامة ابو زيد

يحيى العريضي

هشام مروة

خالد شيهاب الدين

عمار طباب

وأوضحت مصادر قريبة في المعارضة في احاديث صحافية الخميس، أن الفصائل، التي ستحضر مفاوضات أستانا اتفقت بعد اجتماعات فيما بينها، على عدة نقاط لطرحها خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن أهمها تحييد تنظيم “جيش الإسلام” وانسحابه من العاصمة دمشق، وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل.

وقال المصدر إن محمد علوش (رئيس وفد المعارضة) سيفاوض على تحييد جيش الإسلام، والانسحاب من محيط العاصمة (دمشق)، مشددا على أن المفاوضات، التي من المقرر عقدها في 23 من يناير/الثاني الجاري، “ستقتصر، بشكل عام، على بند واحد هو تثبيت نظام وقف إطلاق النار”.

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