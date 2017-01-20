ثمانية أسباب ستجعل أيام العرب والمسلمين “سوداء” في عهد ترامب

نشر المستشرق والباحث الإسرائيلي “مردخاي كيدار” مقالاً على موقع “ميدا” العبري بتاريخ 14 كانون الثاني / يناير 2017، تحت عنوان “العالم الإسلامي يخشى ترامب”، تحدث فيه عن حالة “الذعر” العربي والإسلامي من السياسات المرتقبة للرئيس الأميركي.

وفي هذا المقال يستعرض “كيدار” ثمانية أسباب قال إنها تمثل قاعدة للمخاوف العربية والإسلامية من ترامب، والتي تبدو واضحة على حد زعمه في وسائل الإعلام العربية، يتعلق أحدها بإسرائيل التي قد تنجح بواسطة الرئيس الأميركي الجديد ليس فقط في إجبار العرب على معاهدة سلام، بل في فرض ما أسماه بمعاهدة استسلام.

وهنا نص المقال:

مَن يتابع وسائل الإعلام العربية يجذب انتباهه أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يمثل للكثيرين في العالم العربي والإسلامي كابوساً تحقق. كلما اقترب اليوم الذي يمسك فيه ترامب بمقاليد الحكم فعلياً، يتزايد الرعب ويسيطر على الكثيرين منهم.

هناك محاولة لإخفاء الخوف من ترامب، لأن إبداء الخوف أمر مهين، لكن من ينصت جيداً لما يقوله متحدثون بلغات الشرق الأوسط لا يمكنه التخلص من الانطباع الذي يؤكّد أن الكثيرين يتحدثون انطلاقاً من الشعور بخوف قوي وقلق عميق.

هذا الخوف ناجم عن عدة عناصر تزيد من حدته. أهمها الشائعات حول تقارب الأفكار السياسية وحتى الشخصية بين ترامب وبوتين، وقد أثبت الأخير بتدخله في سوريا أن ليس له قيود أو حدود.

مسألة أخرى هي الاتفاق مع إيران، فرغم أنهم في السعودية ودول الخليج وكذلك في إسرائيل يحدوهم الأمل في أن يلغي ترامب أو يعلق أو يعدل الاتفاق النووي الذي دفع أوباما القوى الغربية إليه، فإنهم في دول الخليج قلقون من أن تكون الولايات المتحدة وحدها في هذا المضمار، بينما تواصل الدول الموقعة عليه، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا، تطبيقه وضخ الأموال لآلة الحرب والإرهاب الخاصة بنظام آية الله، ليُحيّدوا بذلك نوايا ترامب.

كذلك يخشى الزعماء العرب في الخليج من إعلان ترامب نيته التركيز على الشؤون الأمريكية، والامتناع عن التدخل في الصراعات بأنحاء العالم. وهو الإعلان الذي يسمح للإيرانيين بالاستمرار في أفعالهم بلا توقف، كتورطهم في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ودول أخرى. وتمثل الأقليات الإيرانية والشيعية بدول الخليج تربة خصبة لأنشطة تخريبية ضد سلطات تلك الدول.