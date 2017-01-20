بداية عهد دونالد ترامب – تفاصيل

وكان ملياردير العقارات حقق نصرا غير متوقع في الانتخابات الرئاسية التي اجريت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بعد ان قاد حملة اثارت لغطا كثيرا.

ويتجمع مئات الآلاف من مؤيدي ترامب ومناوئيه في واشنطن للتعبير عن آرائهم.

ونشر الآلاف من رجال الشرطة في شوارع العاصمة الامريكية كما نصبت كيلومترات عدة من الأسيجة في عملية أمنية واسعة النطاق.

وكان ترامب تعهد، في كلمة القاها في حفل موسيقي اقيم ليلة الخميس عشية تنصيبه، بتوحيد امريكا واحداث تغيير فيها وجعل امريكا عظيمة مجددا “لكل افراد شعبنا.”

في غضون ذلك، حضر الآلاف تجمعا في نيويورك عبر فيه العديد من المشاهير والسياسيين عن قلقهم ومخاوفهم ازاء ترامب.

ومن المقرر ان يؤدي ترامب اليمين الدستورية عند ظهر اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن المحلي (الخامسة مساء غرينتش)، وسيرأس مراسم اداء اليمين القاضي جون روبرتس.

ومن ثم يلقي ترامب كلمته الاولى بوصفه الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وسيحضر حفل التنصيب كل الرؤساء السابقين وزوجاتهم بمن فيهم الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري التي خسرت امام ترامب في الانتخابات الاخيرة.

وسيكون الغائب الوحيد الرئيس السابق جورج بوش الأب الذي ادخل المستشفى لاصابته بعارض تنفسي.

وسيحضر الحفل اعضاء الكونغرس عدا 50 من الاعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا إنهم سيقاطعون مراسم التنصيب.

ومن المتوقع ان يتقاطر على واشنطن بين 800 و900 الف انسان بين مؤيد لترامب ومعارض له.

تنصيب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأحداث المتوقعة

تبدأ المراسم بقداس في كنيسة القديس يوحنا بالقرب من البيت الابيض

يتوجه ترامب وعائلته الى البيت الابيض لتناول الشاي مع باراك اوباما وعائلته في حدود الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

يتوجه الرئيسان، المنتهية ولايته والمنتخب، في موكب إلى الكابيتول، مقر الكونغرس، حيث سيتم أداء القسم.

تبدأ مراسم أداء اليمين في الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش

يلقي الرئيس ترامب خطاب التنصيب في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش

يتناول الرئيس ترامب العشاء مع نائبه مايك بنس وعائلتيهما في الكونغرس مع برلمانيين

بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش، يتجول الرئيس ونائبه، مشيا على الأقدام، على طول جادة بنسلفانيا بين الكابيتول والبيت الابيض

من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، يحضر الرئيس ترامب ثلاث حفلات تنظم بمناسبة تنصيبه.

وعود ترامب لأول يوم له في البيت الأبيض