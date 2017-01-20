تنظيم الدولة الإسلامية يدمر موقعين أثريين في تدمر

دمّر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية

واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الأثرية بوسط سوريا، حسبما أفادت مصادر رسمية سورية.

وقال مأمون عبدالكريم، مدير الآثار والمتاحف في سوريا، إن مسلحي تنظيم الدولة دمروا اثنين من أشهر الصروح في مدينة تدمر الأثرية، وهما واجهة المسرح الروماني والتترابيلون.

يذكر ان التترابيلون عبارة عن 4 هياكل يتكون كل منها من 4 اعمدة، اغلبها نماذج شيدت حديثا في ستينيات القرن الماضي.

صور التقطتها الاقمار الاصطناعية في العاشر من الشهر الجاري تظهر الدمار الذي حل بالتيترابايلون.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عبدالكريم: “استلمنا يوم الخميس صورا فضائية من زملائنا في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، تُظهر الدمار الذي أحدثه المسلحون لمواجهة المسرح الروماني”.

يذكر ان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مدينة تدمر الأثرية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما استولى عليها للمرة الثانية من أيدي قوات الحكومة السورية.

واستولى التنظيم على تدمر للمرة الأولى في مايو/آيار عام 2015. ثم تمكنت القوات السورية الحكومية وحلفاؤها، بدعم جوي روسي، من استعادة السيطرة على المدينة في مارس /آذار الماضي.

ونشرت المدرسة الامريكية للدراسات الشرقي في صفحتها في فيسبوك صورا التقطها قمر اصطناعي تظهر الدمار الذي حل بواجهة المسرح الروماني.

وقالت المدرسة إن 2 فقط من اعمدة التترابيلون الـ 16 ما زالت منتصبة، وان الدمار احدث عمدا باستخدام المتفجرات.

وكان هذا التنظيم فجر معابد وابراج دفن وقوس النصر في تدمر عندما كان يسيطر عليها في المرة الاولى.

كما دمر مسلحوه معبد بل الذي كان يعد واحدا من اهم الصروح الدينية في القرن الاول الميلادي في الشرق.

ادانة

وفي وقت لاحق، قالت منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو إن الدمار الذي انزله مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” بالموقعين الأثريين المهمين في تدمر يعد “جريمة حرب.”

وقالت رئيسة المنظمة ايرينا بوكوفا في بيان إن “هذا التدمير يعد جريمة جديدة وخسارة كبرى للشعب السوري والانسانية جمعاء.”

BBC