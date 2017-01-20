شيمشك: لم يعد بوسع أنقرة الإصرار على تسوية الصراع السوري بدون الأسد

دافوس (سويسرا) (رويترز) – قال محمد شيمشك
نائب رئيس وزراء تركيا يوم الجمعة إنه لم يعد بوسع أنقرة أن تصر على تسوية الصراع في سوريا بدون مشاركة الرئيس بشار الأسد إذ أن الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا.
وقال شيمشك في جلسة عن سوريا والعراق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “فيما يتعلق بموقفنا من الأسد.. نعتقد أن معاناة الشعب السوري والمآسي يقع اللوم بكل وضوح على الأسد بشكل مباشر. لكن علينا أن نتحلى بالبرجماتية والواقعية.”
وتابع “الحقائق على الأرض تغيرت كثيرا وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية بدون الأسد. غير واقعي.”
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