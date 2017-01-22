مقتل أكثر من مئة مسلح من النصرة بغارة لتحالف واشنطن على ريف حلب

قتل نحو مئة مسلح

من جبهة النصرة وثلاثة من حركة نور الدين الزنكي بغارة للتحالف الأميركي في ريف حلب الغربي شمال سوريا، الغارة استهدفت معسكر الشيخ سليمان في الفوج 111 التابع لجبهة النصرة غرب بلدة دارة عزة، تنسيقيات المسلحين توقعت أن يزداد عدد القتلى نتيجةً للإصابات الخطرة في صفوف مسلحي النصرة.

