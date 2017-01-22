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مقتل أكثر من مئة مسلح من النصرة بغارة لتحالف واشنطن على ريف حلب

20 يناير 2017 at 7:09م

قتل نحو مئة مسلح

من جبهة النصرة وثلاثة من حركة نور الدين الزنكي بغارة للتحالف الأميركي في ريف حلب الغربي شمال سوريا، الغارة استهدفت معسكر الشيخ سليمان في الفوج 111 التابع لجبهة النصرة غرب بلدة دارة عزة، تنسيقيات المسلحين توقعت أن يزداد عدد القتلى نتيجةً للإصابات الخطرة في صفوف مسلحي النصرة.

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