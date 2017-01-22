ريتشارد ميرفي: أولويات ترامب خارج الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط تبدو اتجاهات ترامب إلى حد ما متناقضة. هو لا يمانع التعاون مع روسيا لضرب داعش والتسليم ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد، بما يعنيه ذلك في لعبة الإقليم من تقوية لدور إيران وإضعاف لحلفاء أميركا في الخليج وتركيا.

لكنه في الوقت ذاته يريد تغيير الاتفاق النووي وصياغة استراتيجية جديدة وقاسية في التعامل مع إيران بما يعنيه ذلك من انعكاس بشكل مختلف على الإقليم.يعجز الدبلوماسي القديم عن قراءة المشهد وكيف يمكن لهكذا إستراتيجية غير منسجمة أن تنجح، يسأل مُحاوره عما إذا كان يملك بدوره جواباً. “اتجاهه العام فيما يتعلق بالشرق الأوسط أنّ ما يحدث هناك ليس مشكلتنا، الروس يعملون ضد داعش، الإيرانيون كذلك وبشار، هذا أمر جيد، لنحطم معاً داعش، هذا ما يعتقده ترامب، لكن الواقع أن داعش لا يمكن أن تحطمه القوة العسكرية، داعش يمثل استعادة راديكالية للإسلام بشكل جديد، أوباما لم يرغب بالتورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط، رفض الحرب في العراق وقال إن الحرب في أفغانستان كانت الحرب المثالية، مع ذلك كانت سيئة، وفي سوريا كان موقفه معادياً للأسد بشكل كبير، لكن السؤال الكبير الذي كان يطرح ماذا بعد؟ نفهم أن حسابات أوباما كانت مرتبطة بالقتل الذي يرتكبه النظام، بالأزمة الإنسانية، بأزمة اللاجئين، لكنه كان يطرح الأسئلة فقط من دون أجوبة.الموقف الأميركي خلال عهد أوباما تغيّر تدريجياً، في البداية كانت أميركا تريد رحيل الأسد، بعد عامين أو ثلاثة أميركا بدأت بالاعتراف بأنه لا يمكن الخروج من الأزمة دون دور للأسد، لكنه دور ينتهي بعد المرحلة الإنتقالية. لا أعتقد شخصياً أن الأسد سيقبل بذلك. إذاً بالعودة إلى ترامب ما سيقوم به في سوريا غير واضح حتى الآن والخيارات في سوريا غير واضحة بدورها”.يعرّج ميرفي على الأستانة والجهد التركي الإيراني الروسي للحل في سوريا، يعتقد أن هكذا جهد يمكن أن يوصل إلى هدنة شاملة تؤسس لمرحلة حوارٍ داخلي سوري، وهو أمر ستدعمه أميركا بطبيعة الحال “ليس بإمكان الأسد تحقيق انتصار عسكري حاسم لذلك سيكون عليه التحاور مع الآخرين، عليه تغيير رأيه بأن كل معارضيه هم من الإرهابيين وأنه بمجرد أن يسلموا سلاحهم فالحياة ستصبح مثالية”.يستذكر ميرفي لقاءاته بالأسد الأب كسفير لواشنطن في دمشق “عندما استؤنفت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وبعد حرب أكتوبر كان السوريون والمصريون منفتحين أكثر علينا، كنت السفير الأول وكانت علاقة شهر عسل مع دمشق، حافظ الأسد كان متوفراً بشكل دائم للحديث، هذا الأمر تغير لاحقاً مع السفراء الذين جاؤوا بعدي، أذكر أني التقيت أول أيامي في دمشق بالسفير السوفياتي هناك والذي قال لي: أنتم في الولايات المتحدة تعتقدون أن سوريا هي دمية ونحن نسيطر عليها، الحقيقة أن سوريا تأخذ منا كل شيء، السلاح، التدريب، الدعم السياسي، لكنها تمتنع عن أخذ شيء واحد مهم وهو النصيحة والمشورة”.يعود الدبلوماسي العجوز إلى الأزمة السورية رابطاً الأسد الأب بالإبن “بشار ورث عن والده نظاماً متماسكاً، ربما تغيرت الشخصيات لكن تماسك النظام لم يتغير بين الأب والإبن، الأمر الآخر الذي يقلل الخارج من تقديره وهو مهم جداً، مؤيدو الأسد، لا أتحدث عن العلويين، إنما عن السوريين المقتنعين بنهج الأسد أو أولئك الذين يخشون من المجهول، تماماً كما في العراق سابقاً”.