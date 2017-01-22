تقارير عن “تفجير انتحاري” في مدينة جدة السعودية

أفادت تقارير إعلامية واردة من السعودية أن شخصين فجرا نفسيهما بعد مواجهة مع قوات الأمن في مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وكانت قوات الأمن السعودية قد حاصرت منزلا في جدة وتبادلت إطلاق النار مع الشخصين اللذين عمدا لتفجير نفسيهما، حسب موقع “سبق” القريب من وزارة الداخلية السعودية.

وذكرت محطة “سكاي نيوز عربية” ومقرها أبو ظبي الحادث، وبثت فيديو لانفجار قالت إنه وقع في منطقة االحرزات.

ولم تعلق وزارة الداخلية السعودية على الأمر.

وكان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قد نفذ سلسة من عمليات إطلاق النار والتفجيرات في السعودية خلال عام 2014 ، أدت إلى مقتل عدد من الاشخاص، معظمهم من الأقلية الشيعية وقوات الأمن.

وكان انتحاري قد قتل العام الماضي وجرح شخصان في انفجار بالقرب من القنصلية الأمريكية، وهو الأول الذي استهدف أجانب منذ سنوات.

BBC