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مفاوضات أستانا ستستمر مدة يومين

21 يناير 2017 at 9:26ص

أعلنت سفارة إيران في كازاخستان

أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في أستانا ستجري بمراقبة من روسيا وتركيا وإيران خلال يومي 23 و 24 كانون الثاني.

وقال مصدر في السفارة إن “أهداف جدول أعمال المفاوضات تتضمن تعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب بشكل فعال وعقد الحوار السوري المشترك بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية”.

وأكد المصدر أنه قبيل بدء المفاوضات ستعقد مشاورات مع الوفدين الروسي والتركي. ونوه بأن الوفد الإيراني برئاسة حسين أنصاري وصل إلى عاصمة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات.

 

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