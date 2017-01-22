مصادر سورية : قيادات وعناصر “الدولة الاسلامية” يهاجرون من الرقة الى دير الزور منذ مطلع العام الجاري

أفادت مصادر محلية

في مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سورية بأن المئات من قيادات وعناصر التنظيم غادروا مدينة الرقة منذ مطلع العام الجاري .

وقال سكان محليون في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم السبت، إن المئات من قيادات وعناصر التنظيم غادروا منذ مطلع العام الحالي باتجاه محافظة دير الزور، وأن اغلب العناصر التي غادرت مدينة الرقة هم من المهاجرين ( المقاتلون العرب والاجانب ) وأن عناصر قيادات التنظيم غادرت العشرات من المنازل في احياء الفردوس والثكنة وحارة الحرامية “.

وقال أحد سكان حي الثكنة الراقي في مدينة الرقة لـ (د. ب. أ) إن أكثر من 30 منزلاً في الشارع، الذي يقيم فيه كان يسكنها قيادات من عناصر الدولة الاسلامية وأغلبهم من الجنسيات السعودية والتونسية والمصرية والتركية غادروا منازلهم بداية الشهر الجاري وأن هؤلاء حملوا معهم فقط حقائب قليلة تبدو فقط للملابس .

وأضاف ” من بين هؤلاء ثلاثة أشخاص يعيشون في مبنى واحد ، اثنان منهم من الجنسية المصرية وأخر تونسي يعملون قضاة غادروا منازلهم مع عائلاتهم باتجاه محافظة دير الزور “.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة الرقة بداية عام 2014 ، وأطلق عليها عاصمة دولة الخلافة ويعيش فيها حالياً أكثر من 500 الف شخص اغلبهم من مناطق تدمر والسخنة وريف حلب وادلب .

وأضاف سكان محليون في المدينة أن تنظيم الدولة الاسلامية كثف خلال الأيام العشرة الماضية من حواجزه داخل مدينة الرقة ومنع خروج أي من أهالي المدينة باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سورية الديمقراطية .

وأطلق تنظيم الدولة الاسلامية بداية الاسبوع الماضي معركة للسيطرة على الأحياء، التي تحت سيطرة النظام السوري في مدينة دير الزور، واستطاع قطع الطريق بين مطار دير الزور والأحياء التي يسيطر عليها النظام .

وكشف السكان أن مدينة الرقة ومنذ مطلع العام الحالي قطعت عنها كل أنواع البضائع ،وخاصة التي كانت قادمة من الساحل السوري أو العاصمة دمشق ما أدى إلى فقدان المواد الاساسية في مدينة الرقة وأن وجدت تلك المواد، فأن اسعارها تضاعفت بشكل كبير حيث بلغ سعر كليو جرام الطماطم / 500 / ليرة سورية ما يعادل دولار امريكي وكذلك اسعار السكر والرز .

وحققت قوات سورية الديمقراطية تقدماً كبير خلال حملة غضب الفرات وسيطرت على مئات القرى والمزارع في ريف الرقة الغربي والشمالي واقتربت من مدينة الرقة .

وكان قائد عسكري في قوات سورية الديمقراطية قال في وقت سابق لـ (د.ب. أ) إن قوات سورية الديمقراطية أنهت المرحلة الثانية بالسيطرة على مناطق واسعة في ريف الرقة الغربي، واقتربت حوالي 25 كم شمال الرقة ، وأن المرحلة الثالثة التي سوف تنطلق خلال الأيام القادمة هدفها الوصول إلى مدينة الرقة .