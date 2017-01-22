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كيف سيكون شهر أذار هذه السنة في مقاطعة كيبيك الكندية

22 يناير 2017 at 10:16ص

اصدرت دائرة الأرصاد

الجوية الكندية تقديراتها بانتهاء فصل الشتاء بمقاطعة كيبيك الكندية في شهر اذار القادم كما يلي:

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