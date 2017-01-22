الجعفري: هدف اجتماع أستانا هو تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار

أكد رئيس وفد الحكومة السورية

إلى أستانا بشار الجعفري أن هدف الاجتماع هناك هو تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وفصل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”، عن الجماعات التي قبلت الاتفاق.

وقال الجعفري الأحد 22 يناير/كانون الثاني، على متن الطائرة التي أقلت الوفد إلى كازاخستان إن “كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم للحكومة السورية”، مضيفا أن لكل محطة خصوصيتها وأجندتها الخاصة وأن “البناء على كل اجتماع هو الذي يوصلنا في نهاية المطاف إلى بر الأمان”.

وأشار إلى أنه: “من السابق لأوانه تحديد سقف التوقعات ولدينا توجهات بأن نشارك في الاجتماع مشاركة إيجابية وأن نستمع وننقل وجهة نظرنا الشعبية والرسمية إلى المشاركين الآخرين”.

وحول مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع ممثلة بسفيرها في كازاخستان قال الجعفري “بالنسبة لنا في سوريا هذا الحوار سوري سوري بامتياز سواء كان في أستانا أو في جنيف أو في موسكو أو في أي مكان آخر، ونحن لا نشارك أساسا في توجيه الدعوات لأحد من الأطراف بل تشارك في ذلك الأطراف الضامنة التي برمجت الاجتماع، ونحن نأمل أن يكون التحرك الأمريكي أكثر إيجابية وأكثر انخراطا في دفع الأمور باتجاه الحل السياسي”.

وفيما يتعلق بالدور التركي في الاجتماع قال الجعفري إن تركيا لا تشارك هناك، مؤكدا أن “تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد المجموعات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي وبالنسبة لنا لا حوار سوريا – تركيا على المستوى الحكومي”.

ويضم وفد الجمهورية السورية إضافة إلى رئيسه بشار الجعفري كلا من أحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية ورياض حداد السفير السوري في موسكو وآخرين.

ونشرت قناة “الإخبارية” السورية تسجيل فيديو للحظات الأولى لوصول وفد الحكومة السورية إلى مطار أستانا.

علوش: دمشق وطهران تعرقلان انتقال روسيا إلى دور حيادي

اتهم محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، دمشق وطهران بمحاولة عرقلة انتقال روسيا إلى “دور حيادي”.

وقال علوش لوكالة “رويترز” الأحد في أستانا، حيث تنطلق المفاوضات يوم غد الاثنين، إن “روسيا تريد أن تنتقل من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضامن وحيادي، وهذه نقطة تصطدم فيها بالنظام الذي يريد إفشالها ودولة إيران تريد أن تحاربها بأدواتها الطائفية”.

وأشار علوش إلى أن عدم تمكن موسكو من الضغط على إيران وسوريا لوقف ما وصفه “بالانتهاكات واسعة النطاق” لوقف إطلاق النار، سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا، حسب تعبيره.

وأضاف “لذلك يعتبر وقف إطلاق النار اختبارا حقيقيا لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران، كضامنة للاتفاق”.

المصدر: وكالات