مسودة بيان أستانا

جاء في مسودة البيان الختامي للدول الضامنة لمفاوضات أستانا حول سوريا، أن روسيا وتركيا وإيران تخطط لإنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الراهن، تتولى روسيا وتركيا الرقابة على التزام طرفي النزاع بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء في نص المسودة الذي تلقت وكالة “تاس” نسخة منه: “إننا نخطط لإنشاء آلية ثلاثية للتأكد من الالتزام بوقف الأعمال القتالية ومن أجل الحيلولة دون وقوع أي استفزازات”.

وجاء في المسودة أن روسيا وتركيا وإيران ترحب بتنصل فصائل المعارضة المسلحة من الإرهابيين، وتخطط لمحاربة تنظيمي داعش” و”جبعة النصرة” الإرهابيين سويا.

كما تشدد الدول الثلاث في الوثيقة على ضرورة استئناف المفاوضات السورية وفق القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وكانت المفاوضات في أستانا قد انطلقت صباح الاثنين 23 يناير/كانون الثاني بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى الثلاثاء.

المصدر: تاس