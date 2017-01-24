مهندس اسباني سيعيد بناء حلب على الطريقة الاموية

ستكلف الحكومة السورية المهندس الاسباني الشهير خوسيه ماريز بإعادة بناء حلب ورسم هندستها على الطريقة الاموية ويشمل المشروع المستقبلي شق طرقات عريضة داخل حلب مع عدم تغيير معالم منازلها القديمة وبناء المباني الجديدة على الطريقة الاموية مثلما هو موجود في الاندلس في اسبانيا.

والمهندس الاسباني شهير جدا وقام بهندسة مدينة سان دييغو قرب لوس انجلوس في الولايات المتحدة، كما كلفته الحكومة الاسبانية بهندسة مدن الاندلس في اسبانيا لاعادتها على الطريقة الاموية أيضا.

وستشكل حلب مركزا رائعا للسياح، حيث سيتم إقامة حدائق كبيرة فيها مع اوتوسترادات عريضة وزراعة أشجار على كافة الطرقات وترقيمها، وستكتسي حلب القرميد الأحمر في المنازل القديمة التي هُدمت بسبب الحرب، والتي سيتم إعادة بناؤها ولكن سقفها سيكون من القرميد الأحمر والحجارة على الطريقة الاموية.