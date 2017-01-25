عدنان بدر حلو: ما بعد الأستانة

عدنان بدر حلو

للوهلة الأولى يبدو أن مؤتمر الأستانة لم يأت بجديد. فالبيان الذي صدر عنه كان يمكن أن يصدر قبل انعقاده، طالما أنه لم يحمل توقيع طرفي الصراع: الدولة السورية والفصائل المسلحة المشاركة في المؤتمر، فاقتصر التوقيع على الأطراف الثلاثة الراعية التي كان بمقدورها إصداره بمعزل عن انعقاد المؤتمر أو عدم انعقاده!

غير أن التعمق في قراءة البيان وربطه بمواقف الدول الضامنة يؤديان إلى نتائج مختلفة:

أولا: إن البيان يشكل التزاما خطيا موثقا من قبل الدول الثلاث الضامنة (وهي الدول الخارجية الأكثر إطلاقا للنار على الأراضي السورية) بوقف إطلاق النار. وهذا بحد ذاته خطوة كبيرة خارج مدار الحرب.

ثانيا: إن هذه الدول الثلاث هي الجهات الخارجية الأكثر تأثيرا على الأطراف الداخلية المتصارعة. وعليه فإن التزامها المشترك بوقف إطلاق النار وإيجاد آلية لمراقبته وفرضه، يشكلان أهم عامل يمكن أن يجري توفيره لوقف الحرب.

ثالثا: إن التوصل فعليا إلى وقف إطلاق النار ومراقبته وضبطه يضع الطرفين المحليين في النزاع أمام استحقاقات مصيرية لا يمكن تجاهلها:

1- إن الفصائل المسلحة (خلافا للمعارضة المدنية التي جرى تهميشها وباتت مضطرة للاختيار بين الإيجابية في التعامل مع العملية السياسية وبين العزلة!) ستفقد في حال التوقف عن القتال مبرر وجودها الذي هو مواصلته حتى إسقاط النظام. لأن هذا الأمر بات، باعترافها والتزامها، خارج نطاق الممكن. (مع العلم أن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة هي بمعظمها إما تحت سلطة “داعش” أو سلطة “النصرة”). وهذا ما سيدخلها في نفق الصراعات الداخلية، سواء فيما بينها، أو ما بينها وبين الفصائل الأخرى الرافضة للأستانة. وقد بدأت تباشير هذه الحرب الداخلية على الفور في أكثر من منطقة.

2- كما أن وقف إطلاق النار سيضع الدولة السورية أمام استحقاقات لا يعود بالإمكان تبريرها بموجبات القتال. وتمتد هذه الاستحقاقات من توفير أدنى الشروط اللازمة للحياة المدنية، ولا تنتهي بمباشرة التعامل مع قضايا مصيرية كانت مؤجلة كصيغة الحكم في مرحلة ما بعد انتهاء القتال. وقد لا يكون مجرد مصادفة أن يضع الوفد الروسي على مائدة الأستانة مسودة مقترحة كمشروع للدستور الجديد في سورية.

3- لقد وضعت الأستانة كلا من إيران وتركيا في موقع الضامن المسؤول عن الفريق الذي يدعمه في النزاع، بينما ارتقت بروسيا إلى موقع الحَكَم. بكل يحمّله هذا الوضع لطهران وأنقرة من مسؤوليات تجاه وقف إطلاق النار، وما يوفره لموسكو من فرص تعامل إيجابي مع كل الأطراف المعنية بالمسألة السورية داخليا وإقليميا ودوليا، خاصة وإن هذا التغيير يأتي مع تسلم الإدارة الجديدة للمسؤولية في الولايات المتحدة.

4- إذا كان بيان الأستانة قد أسقط صفة العلمانية عن الدولة السورية المنشودة وحصر وصفها بالديمقراطية وغير الطائفية، واعتبر هذا الأمر مكسبا للمنظمات الدينية المسلحة، فإنه أسقط بالمقابل الإشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي انعقد على أساسه جنيف (1) وما كان يتضمنه من صيغة “حكم انتقالي كامل الصلاحيات” (اعتبرت في حينه، من قبل البعض، إشارة ضمنية لاستبعاد الرئيس بشار الأسد)، وحصر الأمر بالقرار 2254 الذي لا ينص على ذلك.

من كل ما تقدم يتضح أن الأمور قد دخلت بعد الأستانة مرحلة جديدة تضع البلاد أمام تطورات مختلفة إلى حد بعيد عما كانت عليه قبلها. سواء كانت هناك استجابات فعلية لمفاعيل اللقاء في كازاخستان وسارت العملية السياسية بسلاسة على ضوئها، أو حاولت هذه الجهة أو تلك أن تعارض تلك المفاعيل وتتصادم مع القوى الضامنة لها! ومع المجتمع الدولي الذي يقف وراءها ووراء موسكو الراعية التي يبدو أن العالم قد سلّم برعايتها لها!