ترامب : سأوقع على قرار إنشاء مناطق آمنة بسوريا

إيران: لن ننسحب من سوريا تحت ضغط المعارضة

في موقف لافت للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب اعلن عزمه توقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا لحماية الشعب السوري المستهدف.

فإن مسودة القرار تقضي بتوجيه من وزارة الدفاع والخارجية الأميركية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

وكان ترامب قد تعهد في السابع عشر من كانون الأول خلال لقائه بباراك أوباما، قبيل تولي منصبه الجديد، بالعمل على إقامة «مناطق آمنة» لمساعدة المدنيين في الصراع السوري.

ويأتي قرار ترامب مخالفاً لموقف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه سيكون من الصعب جداً تخيل نجاح ما يطلق عليها «منطقة آمنة» في سوريا بدون التزام عسكري كبير.

وطرح أوباما عدداً من الأسئلة بخصوص مثل هذه المنطقة، من بينها البلد الذي يمكنه «وضع عدد كبير من القوات البرية داخل سوريا» .

بالمقابل اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات السلام في أستانا يعتمد على اقتراحات طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.

وأوضح، في كلمة له أمام مجلس النواب (الدوما) الروسي، امس: «وزعنا في أستانا مشروعا للدستور وضعناه مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعناه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة».

وأضاف أنه سيقعد الجمعة المقبل لقاء مع ممثلي المعارضة السورية السياسية، بهدف إزالة الشبهات بأن تكون روسيا وتركيا وإيران تحاول تبديل كل ما تم تحقيقه في مسار التسوية السورية حتى الآن بـ« عملية أستانا». وأوضح الوزير أنه، خلال هذا اللقاء، سيبلغ المعارضين السوريين بكل ما جرى في أستانا وبالرؤية الروسية لتطوير عملية أستانا بشكل إيجابي.

وبشأن نتائج المفاوضات في أستانا، بمشاركة وفدي الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، اعتبر لافروف أنها سترفع التسوية السورية إلى مستوى جديد نوعيا.

ولفت إلى أن نتائج اللقاء في أستانا سجلت أيضا عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا.

وذكر أن الجهود الروسية- التركية- الإيرانية المشتركة نجحت في إخلاء حلب السورية من المتطرفين، ثم تم فرض نظام وقف الأعمال القتالية على أساس اتفاقية 29 كانون الأول.

ـ إيران: لن نسحب قواتنا من سوريا ـ

في المقابل، اعلن حسين جابري أنصاري نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لن تنظر في مطالبة المعارضة السورية بسحب وحدات القوات الإيرانية من سوريا، معتبرا ذلك «تصريحات ضعيفة وخسيسة».

وقال أنصاري في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية: «لن ننظر في هذه التصريحات ولن نرد عليها لأنها تصريحات ضعيفة وخسيسة لأطراف ورطت نفسها والشعب السوري ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها في المحنة»، مشيرا إلى أن هذه القوى منحازة وتفسر حلول الأزمة بشكل غير واقعي.

وأكد الدبلوماسي الإيراني: «نسعى بالتعاون مع شركائنا من روسيا وتركيا إلى وضع حد لهذه المأساة وإطلاق مرحلة جديدة في حياة سوريا، التي يحق لشعبها أن يقرر مصيره ومصير بلاده بشكل مباشر».

من جهة أخرى، قال أنصاري إن أول لقاء روسي- إيراني تركي على مستوى الخبراء حول إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا قد جرى في أستانا، مؤكدا أن اللقاء الثاني سيعقد بعد أسبوع أو أسبوعين وسيتعين عليه إكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق عمل الآلية.

ـ قوات بريطانية تراقب حاملة طائرات روسية ـ

في غضون ذلك، كشف وزير الدفاع البريطاني ان قوات بلاده المسلحة رافقت حاملة طائرات روسية وصفها بأنها «سفينة العار» لدى مرورها في المياه القريبة من الساحل الإنكليزي في طريق عودتها من حملة غارات جوية في سوريا.

وأظهرت الصور التي أصدرتها وزارة الدفاع البريطانية طائرات مقاتلة من طراز تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي والفرقاطة سانت ألبانز وهي ترافق حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف والسفن الداعمة لها في القنال الإنكليزي يوم الأربعاء لدى إبحارها صوب بحر الشمال.

ـ قصف جوي روسي ـ

ميدانياً نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن ست قاذفات طويلة المدى قصفت أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور السورية امس.

وذكرت تاس أن الطائرات أقلعت من أراض روسية لتشن أحدث ضربات جوية تستهدف المتشددين في المنطقة ذاتها في الأيام القليلة الماضية.

ـ تقدم للجيش في ريف حمص ـ

كما سيطر الجيش السوري على بعض مواقع تنظيم داعش في ريف حمص، فيما استمرت الاشتباكات بين مسلحي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مسلحة معارضة في ريف حلب الغربي وبعض مناطق ادلب.

ففي التفاصيل: أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش حققت تقدما جديدا في منطقة التيفور بالريف الشرقي لحمص وذلك باستعادة السيطرة الكاملة على منطقة بئر الفواعرة جنوب مطار التيفور بنحو 15 كم بعد عمليات مكثفة سقط خلالها العشرات من إرهابيي داعش بين قتيل وجريح، وأوضح المصدر أن هجوم الجيش أدى أيضا إلى تدمير العديد من المواقع .

وفي حين واصل الطيران الحربي استهداف مواقع تنظيم داعش في مدينة دير الزور ومناطق أخرى في محيطها وفي ريفها وسط اشتباكات بين وحدات من الجيش وعناصر التنظيم في محيط مطار دير الزور العسكري، أعلن مصدر عسكري أن وحدات الجيش أحبطت بتغطية من الطيران الحربي هجوما لتنظيم داعش على مطار دير الزور خلال الساعات الماضية بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الذين شنوا هجوما على محوري الساتر الشرقي للمطار وقرية الجفرة – بيت دغيم شمال شرق المطار.

في الأثناء تواصل القتال العنيف في شمال سوريا بين جماعات المعارضة التي تنضوي تحت لواء ما يعرف بالجيش السوري الحر من جهة وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من جهة أخرى غربي حلب وفي بعض مناطق محافظة ادلب .

وأصدرت جبهة فتح الشام بياناً قالت فيه إنها اضطرت لاتخاذ ما وصفتها بالخطوة الوقائية لإفشال المؤامرات التي تحاك ضدها. واتهمت الجبهة مقاتلي المعارضة الذين يشاركون في محادثات كازاخستان بالتآمر ضدها، بينما قال مسؤولون بالجيش السوري الحر إن الهجوم استهدف إحدى الجماعات التابعة لتحالف جماعات ما أسماها المعارضة المعتدلة في مناطق غرب حلب ومحافظة إدلب المجاورة التي تسيطر عليها مجموعة من فصائل المعارضة بينها جبهة فتح الشام، في حين قال قائد بالجيش السوري الحر إنه ردا على ذلك تدور ما وصفها بحرب شاملة الآن ضد فتح الشام.