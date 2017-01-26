الرئيس الاميركي يعلن «الأربعاء العظيم» واللاجئون ضحاياه

من المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عن خطط للحد من تدفق العمال المهاجرين واللاجئين الى البلاد. ومن المنتظر أن يوقع ترامب عدة أوامر تنفيذية اعتبارا من امس تشمل فرض قيود على اللاجئين ووقف إصدار تأشـيرات دخول لمواطنين من سوريا وسـت دول أخرى هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. ومن المتوقع أن يأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري. ويتوقع كذلك أن يأمر ترامب اليوم ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك ليفي بواحد من وعوده الرئيسية أثناء حملته الانتخابية، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «يوم عظيم مرتقب للأمن القومي. بين عدة أمور أخرى سنقوم ببناء الجدار»! ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين مطلعين أن من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد بالتوقيع على أوامر تنفيذية لبناء الجدار خلال اجتماع في وزارة الأمن الداخلي. يذكر أنه في الربع الرابع من عام 2016 ارتفع تدفق المهاجرين من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور وغيرها من بلدان أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد مع تفاقم المخاوف من أنه بعد تولي ترامب السلطة سيكون عبور الحدود أكثر صعوبة. واعتقلت هيئة حرس الحدود الأميركية في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول 136.67 ألف مهاجر على الحدود مع المكسيك أي أكثر بنسبة 33 بالمئة مما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2015.

ـ عدم حماية ترامب ـ

وأفادت قناةCNN بأن جهاز الخدمة السرية الأميركي سيتخذ «التدابير المناسبة» تجاه موظفته التي أعلنت أنها لن تقوم بحماية الرئيس، دونالد ترامب، من الرصاص لو تعرض لمحاولة اغتيال. وكانت موظفة الخدمة السرية، كيري أوغرادي، قد كتبت في شبكة «فيسبوك» عدة تعليقات ذكرت فيها أنها أيدت المرشحة الديموقراطية، هيلاري كلينتون، ضد منافسها، دونالد ترامب، وأنها لن تلتزم بقانون « هاتش» الذي يمنع موظفي المؤسسات الحكومية من التصريح بدعمهم لأي مرشح في الانتخابات.