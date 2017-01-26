حذار التلاعب بطلبات الهجرة واللجوء

أصدرت محكمة ويندزور – أونتاريو حكما بسجن محامية شؤون الهجرة ساندرا زاهر مدة سنة وذلك لقيامها بتزوير أحد المستندات وتقديم نصائح لأحد زبائنها الساعين إلى الحصول على اللجوء بالإدلاء بمعلومات كاذبة.

وكانت الشرطة الملكية أوقفتها عام 2012 وهي تتعامل مع أحد الزبائن تبين أنه عميل للشرطة الملكية.

وكان الادعاء العام طالب المحكمة بسجن السيدة زاهر ما بين أربع أو خمس سنوات، لكن القاضي فضل تخفيف الحكم لكون السيدة ساندرا زاهر تعاني من حالة اكتآب نفسي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية