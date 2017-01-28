ترامب يوقع مرسوما يمنع دخول اللاجئين من دول مسلمة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم قال إنه يهدف إلى منع وصول “الإرهابيين الإسلاميين” إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، خلال مراسم التوقيع على المرسوم في البنتاغون: “أفرض إجراءات جديدة من أجل منع دخول الإسلاميين المتطرفين إلى الولايات المتحدة، لا مكان لهم هنا”.

ويعد هذا الأمر التنفيذي، بالتالي، ثالث مرسوم خاص بقواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة يصدق عليه ترامب خلال الأسبوع الجاري.

ووقع الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية.

وينص المرسوم الأول على بناء جدار كبير على الحدود الجنوبية للبلاد، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة.

أما المرسوم الثالث، فلم يتم حتى هذه اللحظة نشر نصه، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال، في وقت سابق من الجمعة، في حديث لوكالة “رويترز”، إن ترامب، سيوقع على أمر تنفيذي يمنع مؤقتا دخول اللاجئين من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة، إلى أراضي الولايات المتحدة.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أفادت في وقت سابق، استنادا إلى مصادر مقربة من البيت الأبيض، بأن ترامب يعتزم التوقيع، في أقرب وقت، على أمر تنفيذي يفرض حظرا فوريا على دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الولايات المتحدة ويعلق استقبال اللاجئين من الدول الأخرى لمدة 120 يوما.

كما تنص هذه الوثيقة، حسب الوكالة، على وقف منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين من 7 دول مسلمة لمدة 30 يوما.

وأوضحت “أسوشيتد برس” أن الحديث يدور عن إيران والعراق وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن.

ترامب يوقع مرسوما خاصا بـ”إعادة تأهيل عظيمة” للقوات الأمريكية

كما وقع الرئيس الأمريكي، الجمعة، مرسوما بشأن ما وصفه بـ”إعادة تأهيل عظيمة للقوات المسلحة” للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، خلال مراسيم التوقيع، أن هذا الأمر ينص على تزويد الجيش بطائرات وسفن ومعدات عسكرية حديثة.

غوتيريش: التمييز في حق اللاجئين والمهاجرين قد يسبب تنامي التطرف

من جهته حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من تداعيات ما وصفه بالتمييز في حق المهاجرين واللاجئين ومقاطعة المسلمين.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء ذكرى ضحايا المجازر النازية ضد اليهود “الهولوكوست” في الحرب العالمية الثانية، قال غوتيريش، يوم الجمعة: “أنا قلق جدا من التمييز في حق المهاجرين واللاجئين والأقليات في العالم.. أنا أرى أن مقاطعة المسلمين شيء مقلق جدا”، في إشارة منه لتصريح الرئيس ترامب حول منع دخول المسلمين لأمريكا.

وتابع غوتيريش: “نشاهد نمطا جديدا يبدأ أن يسود في الخطاب العام، يسمح للأحكام المسبقة بالانتشار بكل حرية، ويُبقي الباب مفتوحا أمام مزيد من التطرف العنيف”.

وأضاف الدبلوماسي أن معاداة السامية والعنصرية ورهاب الأجانب وكراهية الإسلام تغذيها النزعة الشعبوية “والشخصيات السياسية التي تستغل الخوف لكسب أصوات الناخبين”.

المصدر: وكالات