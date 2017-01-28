ترامب يكشف عن الفئة العربية التي سيعطي لها الأولوية في منح حق اللجوء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، أنه يعتزم منح الأولوية خلال النظر في طلبات اللجوء في أراضي الولايات المتحدة للمسيحيين من سوريا.

وفي رده على سؤال حول هذا الشأن، قال ترامب، خلال مقابلة مع “شبكة البث المسيحية” (“CBN”): “نعم، إنهم (المسيحيون) يتعرضون لتعامل سيء جدا، من المستحيل، أو من الصعب جدا على الأقل أن تصل إلى الولايات المتحدة حال كونك مسيحيا من سوريا، وإذا كنت مسلما لكان ذلك بإمكانك، لكن إذا كنت مسيحيا فهذا كان أمرا مستحيلا تقريبا”.

وأشار ترامب إلى أن المسيحيين في سوريا يتعرضون لمعاناة بشكل أكبر بسبب أعمال الإرهابيين، موضحا: “أنهم (الإرهابيون) يقطعون رؤوس الجميع، لكن رؤوس المسيحيين قبل غيرهم، وأعتقد أن هذا غير منصف على الإطلاق، ولذا سنساعدهم (سنساعد المسيحيين)”.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن المسيحيين في الشرق الأوسط، لكن تصريحاته الجديدة جاءت على خلفية التوقعات بتصديقه، في أقرب وقت، على مرسوم يمنع دخول جميع اللاجئين من سوريا إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن مركز “Pew” للأبحاث قال، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إن الولايات المتحدة استقبلت، خلال سنة 2016 المالية، بشكل عام، 38 ألفا و901 لاجئ مسلم، و37 ألفا 521 لاجئا مسيحيا.

أما اللاجئون من سوريا، فقد وصل إلى أراضي الولايات المتحدة خلال هذه الفترة نحو 12 ألفا و500 شخص.

المصدر: رويترز + نوفوستي