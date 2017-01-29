قرار ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة من مواطني تلك الدول.

وأصدر ترامب قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر.

وأثار قرار ترامب بحظر مواطني سبع دول شرق أوسطية انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية وشخصيات بارزة.

وكانت السلطات المصرية قد منعت السبت خمسة عراقيين من ركوب طائرة تابعة لمصر للطيران متجهة من القاهرة لنيويورك بعد قرار ترامب.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بي بي سي أنها تعمل على التنفيذ الفوري للحظر.

وتم إيقاف المسافرين الذين وصلوا القاهرة في توقف مؤقت “ترانزيت” قبل التوجه إلى نيويورك، وأبلغوا بنقلهم على متن طائرات إلى بلدانهم رغم أنهم يحملون تأشيرة دخول للولايات المتحدة

وفي وقت سابق طلبت غوغل من موظفيها المسافرين خارج الولايات المتحدة العودة إلى أمريكا في أسرع فرصة ممكنة قبل بدء تطبيق القرار التنفيذي لترامب.

ووقع ترامب على الأمر التنفيذي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعد مراسم أداء الجنرال جيمس ماتيس لليمين وزيرا للدفاع.

وعلق عليه قائلا: “أضع إجراءات تدقيق جديدة لمنع الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. نريد ألا يدخل بلدنا سوى من يدعم بلدنا ويحب شعبنا”.

وفي تطور جديد أعلنت جماعات حقوقية أمريكية تحريك دعوى قضائية لتحدي قرار ترامب بحظر السفر.

وجاء تحرك اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بعد احتجاز عراقيين اثنين في مطار جون اف كينيدي في نيويورك.

بعض الإجراءات التي يشملها الأمر التنفيذي:

إيقاف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

فرض حظر على اللاجئين من سوريا لحين حدوث “تغييرات مهمة” “تتوافق مع المصلحة الوطنية”.

تعليق السماح بدخول القادمين من العراق وسوريا والبلدان التي صُنفت على أنها “مناطق مثيرة للقلق” لمدة 90 يوما.

تحديد أولويات طلبات اللجوء في المستقبل “بناء على الاضطهاد على أساس ديني” إذا كان الشخص منتميا لأقلية دينية في وطنه.

تعليق فوري لبرنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول، الذي يسمح للمهاجرين بتجديد تأشيراتهم دون حضور مقابلة.

BBC