إليك ما يجب أن تعرفه عن مرسوم ترامب التنفيذي عن اللاجئين وأثره على السوريين

أحد الأمور التي يجب أن تعرفها عن مرسوم ترامب التنفيذي حيال اللاجئين هو أنه رغم الحديث المكثف عن التدقيق الشديد لأي شخص يريد دخول الولايات المتحدة كلاجئ، إلا أن الولايات المتحدة تملك واحداً من بين الأنظمة الصارمة إن لم يكن الأكثر صرامة لتدقيق اللاجئين في العالم.

المسؤولون يجرون مقابلات عديدة في حين تقوم الاستخبارات بالتحقق من تاريخ الأفراد وتقابل الأقارب والمعارف وتبحث في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي للشخص.

وإن كان هناك أدنى شك فإن الطلب يتم رفضه على الفور. العملية برمتها قد تستغرق عامين أو أكثر، لذا فإن العدد الكلي للسوريين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة كلاجئين منذ بداية النزاع قبل قرابة ست سنوات هو أقل من 13 ألفاً، ما تقل نسبته عن ثلاثة بالألف من مجموع السوريين الذين هربوا من بلادهم.

ولم يدخل أي ممن قام بهجمات إرهابية مؤخراً في الولايات المتحدة إلى البلاد كلاجئ، ولم يكن أياً منهم سورياً. وفي الحقيقة فلم يتم اتهام أي لاجئ سوري في الولايات المتحدة بنشاطات إرهابية.

CNN