الحكومة الكندية: الحظر الأميركي لن يؤثر على الرعايا الكنديين من حملة الجنسية المزدوجة

كندا- أعلنت السلطات الكندية في وقت متأخر من مساء السبت أنها تمكنت من الحصول على تأكيدات من الإدارة الأميركية في واشنطن مفادها أن القيود المفروضة على الهجرة التي اقرها الرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب” لا تشمل الرعايا الكنديين من حملة الجنسية المزدوجة.

وجاءت تلك المستجدات بعد أن أعلن في وقت سابق مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الكنديين من حملة الجنسية المزدوجة، من إحدى الدول السبعة التي تم حظر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، لن يسمح لهم الدخول إلى الأراضي الأميركية.

هذا وأكد مكتب رئيس الحكومة الكندية في بيان أن رئيس الوزراء ”جوستان ترودو” كلف مسؤولاً رفيع المستوى الحصول على ايضاحات من مستشار الرئيس ترامب للأمن الوطني ”مايكل فلين” حول الإجراءات التي تمنع بشكل مؤقت دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت ”كايت بورشيس” مديرة الإتصالات في مكتب رئيس الوزراء أن مستشار الأمن العام فلين أكد أن حملة جوازات السفر الكندية، والذين لديهم الجنسية المزدوجة، لن يتأثروا بالحظر المفروض من الولايات المتحدة.

وتابعت المتحدثة قائلةً إن السلطات الكندية تلقت تأكيدات مفادها أن المواطنين الكنديين الذين يحملون جوازات سفر كندية سيخضعون للاجراءات الإعتيادية من قبل المسؤولين على الحدود الأميركية.

وكان ترودو في وقت سابق قد أشار في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً إن كندا ستستقبل كل من يسعي للفرار من الإضطهاد، الرعب والحرب بغض النظر عن انتمائه الديني وتابع قائلاً إن التنوع هو مصدر للقوة، وأرفق رئيس الحكومة الكندية تغريدته بصورة له وهو يستقبل طفلةً من اللاجئين السوريين.

ونعيد التذكير أن الرئيس الأمريكي ”دونالد ترامب” كان قد أصدر الجمعة قراراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعارٍ أخر وتعليق دخول الزائرين القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر، كما علق برنامج قبول اللاجئين بأكمله لمدة 120 يوما.

وبناء على القرار التنفيذي، يمنع دخول الزائرين من سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، إيران، الصومال والسودان إلى الأراضي الأميركية.

إلى ذلك أصدرت محاكم أميركية، السبت، أحكاما قضائية بوقف ترحيل أشخاص، والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ”دونالد ترامب”.

(المصدر: وكالة الأنباء QMI)