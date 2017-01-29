مصادر بمطار بيروت: منع أسرة سورية مسيحية من دخول أمريكا في فيلادلفيا

(رويترز) – قالت مصادر في مطار العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد إن أسرة سورية مسيحية من الطائفة الأرثوذكسية أعيدت من مطار فيلادلفيا الدولي بعدما سافرت من لبنان إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن الأسرة المؤلفة من ستة أفراد مُنعت من دخول الولايات المتحدة وفقا للحظر الجديد الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من بينها سوريا.

وأوضحت أنه تم ترحيل العائلة من الولايات المتحدة إلى لبنان بعد توقف في الدوحة.